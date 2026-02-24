Incendio forestal fuera de control en Miami: el fuego cuadruplicó su tamaño en un día

Suscríbete a nuestros canales

El incendio forestal National Fire devora más de 10 000 hectáreas en la Reserva Nacional Big Cypress, lo que genera una alerta máxima para las autoridades del sur de Florida.

Satélites de la NOAA y la NASA confirmaron que las llamas se expandieron de 5 000 a 25 000 acres en menos de 24 horas, impulsadas por una vegetación extremadamente seca y altas temperaturas que azotan la región.

Los equipos de emergencia utilizan tecnología de observación remota para monitorear la columna de humo y el avance del fuego en tiempo real, una herramienta importante para reorganizar las estrategias de contención y proteger la infraestructura del parque ante la velocidad del siniestro.

Impacto

La densa humareda afecta severamente la visibilidad en zonas estratégicas, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional en Miami emitió advertencias para los conductores, especialmente en la autopista I-75 y la carretera estatal 29 según detalla Infobae.

Debido al peligro, el Servicio de Parques Nacionales ordenó el cierre inmediato de senderos y áreas de acampada, restringiendo el acceso en un cuadrante que abarca desde la Autopista 41 hasta diversos caminos internos de la reserva.

Esta emergencia se suma a una temporada de incendios particularmente activa en condados como Okeechobee y Polk, consolidando al National Fire como uno de los eventos forestales más agresivos del ciclo actual en el estado.

