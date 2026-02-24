Escándalo en Florida: 22 arrestos por red de empleados públicos que robaban datos vehiculares

Suscríbete a nuestros canales

El sistema de registro vehicular en el sur de Florida enfrenta una crisis de integridad tras el desmantelamiento de una red de corrupción interna.

La Sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, confirmó que la "Operación Ghost Writer" (Escritor Fantasma) ya suma 22 arrestos, exponiendo cómo empleados públicos vendieron su acceso al sistema estatal para fines criminales.

La investigación revela una sofisticada trama de manipulación de documentos que permitía la transferencia fraudulenta de títulos de propiedad, dejando a ciudadanos vulnerables ante el robo de su patrimonio vehicular.

Operación Ghost Writer: el fraude desde adentro

Durante seis meses, las autoridades rastrearon actividades irregulares que apuntaban directamente a las oficinas gubernamentales. El esquema funcionaba bajo un patrón de abuso de poder:

Acceso Ilícito: Seis empleados de agencias estatales utilizaron sus credenciales para obtener datos personales de conductores y registros de vehículos.

Falsificación de Títulos: Con la información obtenida, realizaban transferencias de propiedad fraudulentas, permitiendo que vehículos cambiaran de dueño legal sin el consentimiento ni conocimiento de los propietarios reales.

Señales de Alerta: El recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, detectó que las emisiones de documentos no coincidían con los procesos operativos estándar, lo que activó la colaboración con la oficina del Sheriff.

Los rostros de la red y cargos enfrentados

Los implicados enfrentan delitos graves que incluyen conducta indebida oficial, falsificación de documentos públicos y alteración de títulos vehiculares. Entre los nombres que han trascendido en el proceso judicial se encuentran:

Estatus Nombres Identificados Arrestados recientemente José Luis Daza-Espinosa, Hugo Jesús Rodríguez Bajo fianza ($2,500) Gianna Elizabeth Donoso, Lindon Rubín Donoso Bajo investigación activa Ronaldo Morales Maldonado, Jorge Jamieson, Belkis Escobar Navarro, Ricardo Castillo, José Menéndez Mederos

"Este fraude se cometió aprovechando el derecho que los empleados tenían por su posición, vendiendo información o utilizándola de manera criminal", sentenció la Sheriff Cordero-Stutz.

Tolerancia cero en las agencias estatales

Las autoridades han enviado un mensaje contundente a todos los funcionarios públicos. Dariel Fernández advirtió que no se tolerará que ningún empleado "mire hacia otro lado" mientras se viola la ley dentro de las agencias.

La investigación sigue abierta y en curso, por lo que no se descartan nuevas detenciones en las próximas semanas conforme se analicen los miles de registros manipulados por la red "Ghost Writer".

