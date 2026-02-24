¿Casas con aeropuerto? La vida en Spruce Creek, la comunidad de Florida donde las avionetas son el transporte diario

Suscríbete a nuestros canales

Este martes la atención se centra en Spruce Creek, una comunidad privada en Florida donde la aviación no es un lujo ocasional, sino el eje central de la vida cotidiana.

En este conjunto residencial, las calles funcionan como rutas de rodaje y la mayoría de los residentes posee su propia aeronave, consolidando un estilo de vida único en el mundo.

Ubicada cerca de Daytona Beach y reconocida bajo el código aeroportuario 7FL6, la villa representa el estándar de oro de las "fly-in communities".

Este modelo urbanístico integra infraestructuras aeroportuarias con zonas residenciales, permitiendo que la convivencia entre casas y aviones sea la norma.

Un entorno diseñado para el despegue

Construida sobre las pistas de un antiguo aeropuerto militar de la Segunda Guerra Mundial, Spruce Creek ha evolucionado hasta convertirse en una metrópolis aeronáutica privada con cifras que destacan su magnitud:

Población: Residen más de 5,000 personas.

Flota privada: Se encuentran registrados alrededor de 650 aviones dentro del vecindario.

Infraestructura: La comunidad cuenta con una pista asfaltada de 1,219 metros (4,000 pies) , equipada con iluminación y sistemas de aproximación por GPS, disponible las 24 horas para sus miembros.

Regulaciones de tránsito: En los 13 kilómetros de calles compartidas, las aeronaves gozan de prioridad absoluta. Los conductores de automóviles deben detenerse por completo si un avión se aproxima y tienen prohibido circular en paralelo o adelantar a una aeronave en movimiento.

El mercado de las "Hangar Homes"

La arquitectura en Spruce Creek está íntimamente ligada a la funcionalidad aérea. La oferta inmobiliaria destaca por las Hangar Homes, residencias que integran uno o más hangares en la misma parcela, facilitando el traslado del avión desde el domicilio hasta la pista principal sin necesidad de desplazamientos externos.

Diversidad de opciones: El mercado incluye desde condominios y casas adosadas hasta extensas fincas residenciales.

Rango de precios: Las propiedades parten desde los USD 200,000 y pueden alcanzar varios millones de dólares en el caso de las fincas más grandes con servicios adicionales.

Acceso restringido y administración privada

La comunidad opera bajo un régimen de estricta privacidad y seguridad las 24 horas. El ingreso, tanto por tierra como por aire, está regulado por la Asociación de Propietarios de Spruce Creek:

Invitación obligatoria: No se admite la entrada de visitantes que no cuenten con una invitación previa de un residente. Control aéreo: Es obligatorio registrar todas las aeronaves que utilicen las instalaciones, y existen sectores específicos para el estacionamiento de visitantes autorizados. Gestión centralizada: Un reglamento específico rige la convivencia, asegurando que el modelo de ciudad-aeropuerto mantenga su operatividad y exclusividad.

