Expectativa en Irán: circulan SMS que califican a Trump como “hombre de acción”

El caso generó revuelo en la agenda internacional tras conocerse que varios ciudadanos iraníes recibieron un mensaje de texto inusual.

Dicho contenido hacía referencia directa al presidente estadounidense y pedía paciencia, en medio de un escenario marcado por tensiones diplomáticas.

“El presidente de Estados Unidos es un hombre de acción, esperen”.

Las autoridades iraníes calificaron el SMS como sospechoso y activaron mecanismos de verificación. Aunque no se precisó el número exacto de receptores, se confirmó que el envío tuvo carácter masivo. El hecho encendió alertas sobre la seguridad de las plataformas de mensajería en el país.

El mensaje señalaba que el presidente de Estados Unidos era “un hombre de acción” e instaba a esperar. Para las autoridades, la redacción podría interpretarse como una insinuación relacionada con el contexto político y militar entre ambas naciones.

Tras detectarse el envío, el número utilizado fue bloqueado de inmediato. Además, se inició una investigación especial para esclarecer el origen del texto y determinar si existió una intrusión en los sistemas de comunicación.

“El número utilizado para el envío del mensaje fue bloqueado y el caso fue puesto bajo investigación especial por parte de la Policía”.

Las autoridades advirtieron que cualquier acción que facilite el uso indebido de redes de telecomunicaciones enfrentará consecuencias legales, segúninformó la agencia de noticias EFE.

El episodio ocurre en un contexto de presión política y militar, y es que, Estados Unidos mantiene un despliegue estratégico en la región de Oriente Medio con el objetivo de impulsar negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

