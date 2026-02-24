Lily Collins interpretará a Audrey Hepburn en una nueva película

Suscríbete a nuestros canales

La actriz Lily Collins regresa a la pantalla grande para interpretar a la leyenda de Hollywood, Audrey Hepburn, en una nueva película sobre cómo se hizo ‘Breakfast at Tiffany’s’, una de las cintas más afamadas de su filmografía.

“Tras casi 10 años de desarrollo y toda una vida de admiración y adoración por Audrey, finalmente puedo compartir esto. Honrada y entusiasmada, no alcanzo a expresar lo que siento”, expresó Collins ayer en su cuenta de Instagram, junto a una foto de la legendaria Hepburn vestida con el atuendo del clásico de 1961.

Collins, protagonista de la serie ‘Emily in Paris’, formará parte de este proyecto, basado en el libro de Sam Wasson ‘Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany’s and the Dawn of the Modern Woman’, mientras que el guion estará a cargo de Alena Smith, creadora de la serie de Apple ‘Dickinson’, según informó The Hollywood Reporter.

