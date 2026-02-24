Carteles mexicanos en Texas: estos son los grupos que se disputan las principales ciudades

Suscríbete a nuestros canales

La presencia de carteles mexicanos en Estados Unidos es una realidad latente que las autoridades deben atender de forma permanente. Ejemplo de ello fue la reciente baja del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La presencia de estos grupos se extienden en estados como Texas, fronterizos con México, donde distribuyen estupefacientes y ejercen un control territorial ilegal al margen de la ley.

Grupos de peso

Los dos grupos con más presencia en Texas son el Cartel de Sinaloa y el CJNG, ambos designados por el gobierno de EEUU como grupos terroristas por la distribución de fentanilo y metanfetaminas.

Según datos oficiales, la presencia de estos grupos se registra en grandes ciudades como Houston, Dallas y San Antonio. Mientras tanto, en la zona fronteriza, el Cártel del Noreste (CDN) y el Cártel del Golfo (CDG) mantienen una presencia agresiva en Laredo y Brownsville.

Estos grupos diversifican sus ingresos mediante la extorsión y el tráfico de personas, actividades que financian su guerra territorial contra facciones rivales como los remanentes de Los Zetas y el Cártel de Juárez.

Medidas del gobierno

Las autoridades abordan esta crisis mediante una estrategia de "desmantelamiento total", destacando la ejecución de la Operación Pick-Off y la extradición récord de líderes criminales hacia distritos federales de Texas a inicios de 2026.

Es importante señalar que el Departamento de Justicia y la DEA han intensificado la persecución de redes de lavado de dinero en el área de Brownsville, donde el CDG opera negocios de cambio de divisas para blanquear capitales.

A nivel estatal, el Plan Estratégico de Seguridad Nacional de Texas 2026-2030 prioriza la interrupción de las cadenas de suministro de precursores químicos, enfrentando una violencia que se recrudece por la incursión de otros grupos que disputan el control de economías ilícitas en barrios vulnerables de las principales ciudades tejanas.

