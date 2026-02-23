Perfil de alias "El Mencho": cómo pasó de policía al narcotraficante más buscado del mundo

Suscríbete a nuestros canales

Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', cayó abatido durante un operativo en el estado de Jalisco, en el oeste de México, confirmó el Gobierno mexicano el domingo 22 de febrero.

Cervantes era uno de los narcotraficantes más buscados, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los grupos criminales más poderosos del mundo.

La Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA) ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por su captura.

¿Cómo se convirtió en uno de los capos más temidos?

Oseguera Cervantes, de 59 años y originario del estado occidental de Michoacán, llevaba más de tres décadas ligado al crimen organizado.

Creció en una familia pobre que cultivaba aguacates, pero fue a los 14 años cuando comenzó a vigilar plantaciones de marihuana.

Al cruzar la frontera de Estados Unidos en 1980, fue cuando comenzó a delinquir y estuvo involucrado en actividades relacionadas con tráfico de drogas, en particular de heroína.

Fue capturado por primera vez en Sacramento, California, durante tres años en la correccional Big Spring; al ser deportado a México, ingresó a las filas de la policía de un municipio de Jalisco.

Pero de a poco se acercó al narcotraficante Armando Valencia Cornelio, entonces jefe del cártel del Milenio.

Alrededor de 2009, fundó el CJNG, el grupo que en la década siguiente se convirtió en uno de los principales traficantes de cocaína, metanfetaminas, fentanilo y migrantes hacia Estados Unidos.

El capo narco también fortaleció su organización a través del uso extremo de la violencia. Se caracterizó por masacres, emboscadas a autoridades, ataques contra grupos y fuerzas de seguridad.

En diciembre de 2024, el Departamento de Estado de Estados Unidos aumentó a 15 millones de dólares la recompensa por información que condujera a su detención.

A pesar de las búsquedas en su contra y de rumores de problemas de salud, 'El Mencho' había escapar a las autoridades mexicanas y estadounidenses hasta el domingo.

Su muerte representa uno de los golpes más importantes contra las organizaciones narcotraficantes en los últimos años en México, comparable a la captura de El chapo Guzmán.

