Tragedia aérea en Perú: 15 fallecidos al estrellarse helicóptero militar en misión de rescate

Suscríbete a nuestros canales

Lo que inició como una misión de esperanza terminó en luto nacional. Este lunes, patrullas de fuerzas especiales localizaron los restos de un helicóptero Mi-17 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) en la región sureña de Arequipa. Tras el hallazgo, las autoridades confirmaron que las 15 personas a bordo perdieron la vida, incluyendo a siete menores de edad que eran trasladados en medio de la emergencia climática que azota al país.

Misión de auxilio interrumpida

La aeronave de fabricación rusa había partido desde Pisco con destino a la localidad de Chala. Su objetivo era participar en las labores de búsqueda y rescate de los damnificados por las devastadoras inundaciones y aluviones que han golpeado el sur de los Andes peruanos en los últimos días. El contacto con la torre de control se perdió la tarde del domingo, y no fue sino hasta hoy cuando los equipos de búsqueda avistaron los restos cerca de Chala Viejo.

Víctimas del deber y civiles

Entre los fallecidos se encuentran los cuatro tripulantes, liderados por el mayor Sergio Paúcar, y 11 pasajeros civiles. La tragedia ha calado hondo en la opinión pública peruana debido a que en el grupo de pasajeros viajaban seis adolescentes y un niño de apenas tres años.



"El Alto Mando expresa sus más sentidas condolencias y total solidaridad a los familiares de nuestros valerosos compañeros y de los pasajeros fallecidos en este trágico accidente", manifestó la FAP en un comunicado oficial.



Investigación en curso

Aunque las causas exactas del siniestro aún se desconocen, la FAP ha activado de inmediato una Junta de Investigación de Accidentes. Las condiciones meteorológicas adversas, marcadas por fuertes lluvias y desbordamientos en la región de Arequipa, se perfilan como uno de los factores determinantes que pudieron haber provocado la caída del helicóptero.

Visite nuestra sección de: Internacionales.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.