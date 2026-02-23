Fentanilo: la droga de diseño que convirtió al CJNG en una amenaza global

Suscríbete a nuestros canales

Detrás de la caída del cabecilla del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera "El Mencho", existe una realidad devastadora: la organización se transformó en un imperio transnacional gracias al tráfico de fentanilo.

Según informes del Departamento de Justicia de EEUU, este grupo es hoy el mayor responsable de inundar las calles estadounidenses con el opioide sintético que causa más de 100.000 muertes por sobredosis al año.

Producción masiva y bajo costo

A diferencia de los carteles de décadas pasadas que dependían de grandes plantaciones de coca o amapola, el CJNG revolucionó el mercado con la síntesis química. Importando precursores desde Asia —especialmente de China e India—, la organización instaló "superlaboratorios" en las montañas de Jalisco y Michoacán. Allí, producen millones de dosis de pastillas falsificadas con una eficiencia industrial, lo que les permite obtener ganancias exponenciales con una inversión mínima en comparación con las drogas tradicionales.



Logística de "hormiga" y control de puertos

El dominio del CJNG sobre puertos estratégicos en el Pacífico mexicano, como Manzanillo, ha sido la clave para su expansión. Desde estos puntos, coordinan una red logística que mueve la droga en compartimentos ocultos de camiones de carga y envíos comerciales hacia los principales centros de consumo en Estados Unidos, como Los Ángeles y Chicago. Su capacidad para mimetizar el veneno en productos legales ha dificultado las labores de detección fronteriza.

Una amenaza de seguridad nacional

Para la administración de Washington, el CJNG no es solo una banda de narcotraficantes, sino una amenaza a la estabilidad regional. La potencia del fentanilo (50 veces más fuerte que la heroína) ha obligado a las agencias de inteligencia a tratar al cártel como una organización terrorista de facto. Con la baja de su líder, las autoridades esperan fracturar esta cadena de suministro, aunque advierten que la estructura financiera del grupo sigue siendo un desafío pendiente para la justicia internacional.

