EEUU reconoce Tratado de Extradición de 1922 con Venezuela: estas son las restricciones

El gobierno de Estados Unidos (EEUU), reconoció recientemente la vigencia del Tratado de Extradición con Venezuela, que se firmó en el año 1922.

De acuerdo con los voceros de la Administración de la Casa Blanca, este acuerdo se mantiene vigente pese a las restricciones de la Constitución venezolana de 1999.

Tratado de Extradición entre Venezuela y EEUU

De acuerdo con el documento, se puede solicitar la entrega de personas que sean acusadas o condenadas por delitos graves, sin embargo, también presenta una serie de restricciones.

Cabe destacar que el documento no obliga a ninguna de las dos naciones a extraditar a sus nacionales y solo podrán ser juzgados por las causas que generen la entrega.

¿Cuáles son los delitos que permiten la extradición entre Venezuela y EEUU?

En este sentido, el documento señala los siguientes delitos como únicos permitidos para solicitar una extradición de una de estas naciones a la otra, entre las que resaltan:

Homicidio

Tentativa de cualquier tipo de homicidio

Violación a menores

Bigamia

Incendio

Destrucción u obstrucción voluntaria e ilegal de ferrocarriles

Delitos cometidos en el mar

Intrusión en viviendas

Intrusión en instalaciones bancarias o del Estado

Falsificación

Robo

La fabricación de moneda falsa

Malversación

Secuestro

Hurto

Falso testimonio y soborno de testigos

Fraude

¿Cuáles son las restricciones acordadas en el Tratado de Extradición de 1922?

Al respecto, el documento precisa que no hay derecho de solicitar la extradición de:

Personas que hayan cometido un crimen o delito de carácter político ni por actos relacionados con los mismos

Ninguna persona entregada podrá ser juzgada o castigada, por un crimen o delito político

las Partes contratantes se reservan el derecho de negar la extradición por crímenes punibles con la pena de muerte o la prisión perpetúa

En caso de otorgar la extradición, será con el acuerdo de que no se aplicará la pena de muerte nu la cadena perpetua ya que fueron abolidas en Venezuela

