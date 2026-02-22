¿Quieres optar por una vivienda propia en EEUU? Este programa de créditos podía ayudarte

Suscríbete a nuestros canales

El Ayuntamiento de Miami impulsa el acceso a la vivienda propia mediante el First-Time Homebuyer Program, una iniciativa que otorga préstamos condonables de entre $40 000 y $150 000 dólares para cubrir el pago inicial y los costos de cierre.

Este auxilio financiero funciona como un crédito diferido sin intereses, diseñado específicamente para residentes con ingresos bajos o moderados que no han sido propietarios en los últimos tres años.

Requisitos

Un requisito importante para los beneficiarios es habitar la propiedad como residencia principal durante al menos 15 años según detalla El Cronista en su portal web.

Luego de los 15 años la deuda se condona por completo; de lo contrario, el incumplimiento de las cláusulas legales activará un gravamen sobre el inmueble.

Cómo participar

Para acceder a estos fondos, los interesados deben seleccionar una vivienda unifamiliar, adosado o condominio dentro de los límites de la ciudad con un precio máximo de $494 000.

Además de cumplir con los estándares de calidad NSPIRE, los solicitantes deben demostrar ingresos familiares que no superen el 80 % de la renta media del área y aportar al menos $500 de fondos propios a la transacción.

El proceso requiere la asistencia a un taller de asesoramiento especializado y obtener la precalificación de un prestamista hipotecario antes de remitir la documentación al Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario para su aprobación definitiva.

