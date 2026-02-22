Suscríbete a nuestros canales

Atentado en Mar-a-Lago: el FBI identifica al intruso abatido y revela grave fallo de seguridad

En una actualización de seguridad nacional emitida tras el incidente de la madrugada de este 22 de febrero de 2026, las autoridades federales han proporcionado detalles críticos sobre un hombre que fue abatido tras vulnerar el perímetro de la residencia privada del Presidente Donald Trump en Florida.

El FBI, en coordinación con el Servicio Secreto de EEUU y la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach (PBSO), confirmó en la rueda de prensa de las 9:00 am que el sospechoso era un joven de aproximadamente 20 años, originario de Carolina del Norte, quien había sido reportado como desaparecido por su familia hace apenas unos días.

Brecha de seguridad: ¿Cómo ingresó el sospechoso?

El informe oficial revela una vulnerabilidad táctica en el acceso al complejo Mar-a-Lago.

A diferencia de otros intentos de intrusión, el individuo no escaló muros, sino que utilizó un vehículo para entrar por la puerta norte.

Método de entrada: el sujeto aprovechó la apertura de la puerta mientras otro vehículo autorizado abandonaba la propiedad, logrando filtrarse al interior del perímetro de seguridad antes de ser interceptado.

Arsenal incautado: Los agentes recuperaron una escopeta y un bidón de combustible.

Los agentes le pidieron que soltara los objetos, según relató el sheriff Ric Bradshaw, pero el hombre "levantó el arma" y los agentes decidieron disparar.

Se cree que el joven adquirió el arma durante su trayecto por carretera desde el norte del país, ya que la caja de la escopeta fue hallada dentro de su automóvil.

Estatus del Presidente y la Primera Dama

En el momento del asalto, el Presidente Trump y la Primera Dama Melania Trump no se encontraban en la propiedad de Mar-a-Lago.

Ambos permanecieron este fin de semana en la Casa Blanca, en Washington D.C., cumpliendo con su agenda oficial bajo la protección del destacamento presidencial.

Ningún agente del Servicio Secreto ni de la PBSO resultó herido durante el intercambio de disparos.

Siguiendo el protocolo administrativo para el uso de fuerza letal, los agentes involucrados han sido puestos en licencia rutinaria mientras se completa la investigación.

Investigación en curso: en busca de un móvil

El FBI lidera ahora una investigación exhaustiva sobre los antecedentes del joven para determinar si existía un plan coordinado o un motivo ideológico.

Perfil psicológico: se analiza su historial en Carolina del Norte para entender qué detonó su viaje hacia Florida. Evidencia digital: los investigadores están rastreando sus dispositivos en busca de un posible manifiesto o notas que expliquen la presencia del bidón de combustible y el arma. Refuerzo del perímetro: el Servicio Secreto está revisando los protocolos de las puertas de acceso para evitar que se repitan ingresos vehiculares no autorizados.

"Estamos trabajando para reconstruir las últimas 48 horas de vida del sospechoso y determinar sus intenciones finales", señaló un portavoz del FBI.

Sin embardo, dado a que el joven había sido reportado como persona desaparecida en Carolina del Norte hace 48-72 horas, lo que sugiere una planificación errática o un brote psicótico, según las primeras hipótesis del FBI.

