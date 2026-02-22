Alerta para viajeros: suspensión de TSA PreCheck y Global Entry por cierre del gobierno 2026 ¿Qué pasará con su viaje?

Suscríbete a nuestros canales

Una vez más, los viajeros en Estados Unidos (EEUU) enfrentan una nueva realidad en los aeropuertos ante el anuncio de un cambio de última hora, descubre de que se trata.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha confirmado la suspensión temporal de los programas de seguridad agilizada TSA PreCheck y Global Entry.

Esta es una medida derivada del cierre parcial del gobierno que ya cumple más de una semana.

La decisión, anunciada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, busca optimizar los recursos limitados del personal federal ante la falta de financiamiento.

Según el comunicado oficial, el personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) se centrará exclusivamente en procesar a la población general, eliminando las filas rápidas y los beneficios de cortesía para viajeros registrados.

¿Por qué está ocurriendo esto?

El cierre parcial del gobierno federal comenzó el pasado 14 de febrero de 2026, tras un estancamiento en las negociaciones entre la Casa Blanca y el Congreso.

El punto de conflicto principal es la legislación de financiamiento para el DHS:

La Administración Trump: exige fondos para continuar con su campaña de deportación masiva.

exige fondos para continuar con su campaña de deportación masiva. La oposición demócrata: condiciona el presupuesto a cambios estructurales en las operaciones migratorias actuales.

Impacto en los viajeros y la industria

La suspensión de estos programas no solo afecta a turistas, sino que genera "dolores de cabeza" logísticos para tripulaciones aéreas y pilotos que dependen de estos procesos para cumplir sus itinerarios.

El grupo comercial Airlines for America expresó una "profunda preocupación" por el uso del público viajero como "balón político".

Criticaron especialmente que la notificación se emitiera el sábado por la noche con un aviso mínimo, impidiendo que miles de pasajeros ajustaran sus planes de llegada a los aeropuertos.

Estatus de los aeropuertos: Los aeropuertos de mayor tráfico como Miami (MIA), Nueva York (JFK), Los Ángeles (LAX) y Chicago (ORD) son los que presentarán los mayores retrasos debido al alto volumen de usuarios de programas de confianza que ahora deberán hacer la fila regular.

"Los cierres tienen graves consecuencias en el mundo real", justificó Noem, mientras que desde el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara se acusó a la administración de entorpecer los viajes de manera deliberada.

Vencimiento de membresías: DHS no ha aclarado si se otorgará una extensión a los usuarios cuya membresía de Global Entry o PreCheck venza durante el cierre del gobierno. Históricamente, en cierres anteriores, ha habido periodos de gracia, pero no hay confirmación oficial para la fecha.

¿Qué debes hacer si tienes un viaje próximamente?

Si tienes estatus legal, eres residente o ciudadano y posees estos beneficios, toma en cuenta las siguientes recomendaciones para este periodo de crisis:

Llega con antelación extra: sin las filas de PreCheck, los tiempos de espera en los puntos de control de seguridad podrían duplicarse o triplicarse. Se recomienda llegar al menos 3 horas antes para vuelos nacionales y 4 horas para internacionales. Entrevistas de Global Entry: las citas para entrevistas de nuevos solicitantes o renovaciones de Global Entry quedan pospuestas indefinidamente hasta que el gobierno reanude actividades. Aplicación Mobile Passport Control (MPC): como alternativa a Global Entry, verifica si puedes usar la app gratuita Mobile Passport Control de CBP, que a veces opera de forma independiente, aunque su disponibilidad también podría verse afectada por el recorte de personal. Estatus migratorio: si eres un residente que viaja al extranjero, asegúrate de llevar toda tu documentación física original. Los procesos de inspección manual serán más lentos y rigurosos debido a la falta de personal administrativo.

Impacto en la frontera terrestre: La suspensión de "privilegios especiales" también podría afectar los carriles SENTRI en la frontera con México, complicando el cruce diario de miles de trabajadores.

