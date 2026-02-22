Sistema Patria: pasos para recuperar tu contraseña y acceso a la cuenta

Suscríbete a nuestros canales

La plataforma digital del Sistema Patria, utilizada para la asignación de bonos y beneficios sociales en Venezuela, dispone de mecanismos oficiales para restablecer la clave de forma segura.

Cuando un usuario pierde su contraseña, el sistema permite iniciar la recuperación directamente desde el portal web.

Pasos para recuperar la contraseña del Sistema Patria

Ingresar a la página oficial del Sistema Patria.

Seleccionar la opción “ Recuperar contraseña .

Introducir número de cédula y teléfono o correo afiliado.

Escribir el código de seguridad enviado al contacto registrado.

Tras completar estos pasos, el usuario puede crear una nueva clave que debe contener al menos ocho caracteres, combinando letras mayúsculas, números y símbolos especiales para mayor protección.

Alternativa si perdiste el número o correo

En los casos donde el usuario ya no tenga acceso al teléfono o correo original, la plataforma ofrece la opción “Recuperar acceso”.

Este mecanismo requiere un trámite adicional que involucra la afiliación de un nuevo número telefónico mediante el servicio Clavemóvil del Banco de Venezuela. De esta manera, se valida la identidad antes de permitir la reactivación de la cuenta.

Para completar este proceso es necesario acudir a una oficina bancaria y solicitar la actualización del número asociado. Una vez aprobado, el usuario debe ingresar nuevamente al portal y seguir las indicaciones para introducir los nuevos datos.

Es importante que el teléfono afiliado no esté previamente vinculado a otra cuenta en la plataforma.

Recomendaciones de seguridad

Después de restablecer el acceso, se aconseja verificar la información personal dentro del perfil. Entre las acciones sugeridas destacan:

Confirmar el número telefónico actualizado.

Activar mecanismos adicionales de verificación.

Guardar la nueva contraseña en un lugar seguro.

