Sistema Patria: conozca los bonos y montos previstos para la semana del 16 al 22 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

Durante la semana del 16 al 22 de febrero, el Sistema Patria activará nuevos depósitos dirigidos a los usuarios registrados.

Dichos pagos forman parte de los programas de protección social que se distribuyen de manera progresiva según el grupo beneficiario.

Bono Contra la Guerra Económica

El beneficio más esperado es el Bono Contra la Guerra Económica, que se asigna mensualmente a distintos sectores, en este caso, a los pensionados del país.

Este subsidio se calcula en dólares indexados y se refleja en bolívares según la tasa oficial vigente al momento del pago. El monto varía dependiendo del tipo de beneficiario registrado en la plataforma.

Montos estimados por grupo

Trabajadores activos: alrededor de 120 dólares indexados.

Jubilados del sector público: aproximadamente 112 dólares ajustados.

Pensionados del IVSS y Amor Mayor: cerca de 50 dólares indexados.

Estas cifras pueden cambiar según la tasa oficial publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Otros bonos previstos

Además del bono de guerra económica, durante esta semana también podría activarse el Bono de Corresponsabilidad y Formación, dirigido principalmente a empleados de instituciones públicas específicas.

Este beneficio complementa los ingresos de trabajadores vinculados a entes del Estado y forma parte del esquema de ayudas económicas del mes.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube