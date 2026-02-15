Trámites

Carnavales seguros 2026: INTT recuerda llevar estos 5 documentos a la hora de conducir

Cumplir con estos requisitos no solo evita sanciones, sino que también facilita un viaje más tranquilo y seguro durante los días de Carnaval.

Por Jessica Molero
Domingo, 15 de febrero de 2026 a las 02:00 pm
Con la llegada de los Carnavales 2026, el INTT recordó a todos los conductores la importancia de portar la documentación necesaria para evitar multas y contratiempos. 

Durante estos días, el flujo vehicular aumenta y los controles de tránsito se intensifican, por lo que estar al día con los papeles exigidos garantiza un viaje seguro y sin interrupciones.

Entre los documentos básicos se encuentra la cédula de identidad vigente, indispensable para identificar al conductor ante las autoridades. 

Además, es obligatorio portar la licencia de conducir vigente y correspondiente al tipo de vehículo que se maneja, ya que cada grado habilita distintas categorías, desde motos hasta vehículos de transporte público o carga.

El certificado médico vial es otro requisito fundamental, ya que acredita que el conductor se encuentra en condiciones físicas y mentales aptas para conducir. 

De igual manera, es obligatorio contar con la póliza de Responsabilidad Civil Vehicular (RCV), que protege al conductor frente a posibles daños a terceros en caso de accidente.

El carnet de circulación del vehículo también debe estar vigente, ya que permite a las autoridades verificar que el automóvil o motocicleta está registrado correctamente y autorizado para transitar en vías nacionales. 

 

Lista de documentos obligatorios por el INTT

  • Cédula de identidad vigente

  • Licencia de conducir vigente y del grado correspondiente

  • Certificado médico vial

  • Póliza de Responsabilidad Civil Vehicular (RCV)

  • Carnet de circulación

     

