Carnavales seguros 2026: INTT recuerda llevar estos 5 documentos a la hora de conducir

Suscríbete a nuestros canales

Con la llegada de los Carnavales 2026, el INTT recordó a todos los conductores la importancia de portar la documentación necesaria para evitar multas y contratiempos.

Durante estos días, el flujo vehicular aumenta y los controles de tránsito se intensifican, por lo que estar al día con los papeles exigidos garantiza un viaje seguro y sin interrupciones.

Entre los documentos básicos se encuentra la cédula de identidad vigente, indispensable para identificar al conductor ante las autoridades.

Además, es obligatorio portar la licencia de conducir vigente y correspondiente al tipo de vehículo que se maneja, ya que cada grado habilita distintas categorías, desde motos hasta vehículos de transporte público o carga.

El certificado médico vial es otro requisito fundamental, ya que acredita que el conductor se encuentra en condiciones físicas y mentales aptas para conducir.

De igual manera, es obligatorio contar con la póliza de Responsabilidad Civil Vehicular (RCV), que protege al conductor frente a posibles daños a terceros en caso de accidente.

El carnet de circulación del vehículo también debe estar vigente, ya que permite a las autoridades verificar que el automóvil o motocicleta está registrado correctamente y autorizado para transitar en vías nacionales.

Lista de documentos obligatorios por el INTT

Cédula de identidad vigente

Licencia de conducir vigente y del grado correspondiente

Certificado médico vial

Póliza de Responsabilidad Civil Vehicular (RCV)

Carnet de circulación

Visita nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube