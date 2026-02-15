Habla la madre de niños asesinados por su padre en Brasil: Perdí una parte de mi para siempre

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado, la madre de los niñños asesinados por su padre en Brasil, Sarah Tinoco Araújo, difundió una carta pública en sus redes sociales.

En su escrito, Tinoco afirma que con esta tragedia "perdí una parte de mi para siempre".

"Perdí una parte de mi para siempre"

De acuerdo con la carta de Tinoco, asume que cometió errores, "asumo delante de todos, que cometí errores en mi casamiento. Errores que hirieron y que jamás debieron haber ocurrido".

Asimismo, afirma que "cargaré por el resto de mi vida el peso de mis decisiones y las consecuencias que ellas trajeron. Nada de lo que diga ahora podrá cambiar lo que ya pasó".

Sin embargo, resaltó que "hoy escribo con el corazón destrozado, llena de dolor que palabras nunca podrían explicar. Perdí a mis hijos, a mi familia y a una parte de mi para siempre".

"Nada justifica la tragedia que destruyó nuestra familia, mis hijos eran inocentes, llenos de amor, vida y sueños, no merecían nada de esto", escribió Tinoco.

Adicionalmente, Tinoco aseguró que sus hijos "eran la luz de mis días y ahora vivo en la oscuridad, la nostalgia y el arrepentimiento"

Agregó que "estoy viviendo la peor pesadilla que una madre puede enfrentar, que Dios tenga misericordia de nosotros y reciba a mis hijos en sus brazos. Que descansen en paz".

Tragedia en Brasil

Esta tragedia ocurrió la noche del miércoles 11 de febrero y ha generado gran conmoción en la comunidad local y en medios nacionales.

Las víctimas fueron Miguel Araújo Machado, de 12 años, y Benício Araújo Machado, de 8 años. El mayor falleció en el lugar a causa de las heridas, mientras que el menor fue trasladado al Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos, donde fue sometido a cirugía y posteriormente murió por su grave estado de salud.

Horas antes del suceso, Thales publicó un video junto a sus hijos, expresando su amor hacia ellos: “Que Deus abençoe sempre meus filhos, papai ama muito” (Que Dios bendiga siempre a mis hijos, papi los ama mucho).

También dejó un mensaje de despedida en sus redes, mencionando problemas familiares, que ahora forma parte de las investigaciones.

Según reportes de medios locales, Thales habría descubierto una presunta infidelidad de su esposa tras contratar a un detective privado. El material audiovisual que recibió horas antes del hecho sería uno de los factores que precipitaron la tragedia.

Visita nuestra sección: Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube