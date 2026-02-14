Venezolano pierde su estatus legal en EEUU por robarse un paquete: esto era lo que contenía

Suscríbete a nuestros canales

Un ciudadano venezolano identificado como Carlos Silva fue detenido en el condado de Polk, Florida, luego de ser vinculado con el hurto de una encomienda en una zona residencial.

El arresto derivó en la revocación inmediata de su trámite de protección migratoria, dejándolo en situación de vulnerabilidad ante una posible deportación.

Según el reporte de los investigadores, el sospechoso fue grabado por cámaras de seguridad mientras retiraba el paquete del porche de una vivienda; posteriormente, los peritos recolectaron huellas dactilares en el sitio que facilitaron su identificación y posterior custodia.

Implicaciones legales y migratorias

Al momento de la detención, Silva mantenía una solicitud migratoria pendiente que le permitía permanecer legalmente en el país. No obstante, tras la acusación de hurto mayor en una vivienda y robo sin armas, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) procedió a anular su estatus. Bajo las normativas vigentes en Florida, el hecho de carecer de documentos legales al momento de cometer un delito permite a la fiscalía elevar la severidad de los cargos, lo que podría acarrear una condena de hasta cinco años de cárcel antes de que se ejecute la deportación definitiva.

El mando policial del área ha sido enfático sobre las consecuencias de delinquir mientras se espera una resolución de asilo o permanencia.

"Si está aquí ilegalmente o abusa de nuestro sistema y comete un delito, será detenido. Notificaremos a ICE y ellos determinarán si debe abandonar el país, tanto si es condenado como si no", declaró Grady Judd, Sheriff del Condado de Polk.

Notificación a las autoridades federales

La Oficina del Sheriff del Condado de Polk mantiene un protocolo de comunicación directa con las agencias federales para reportar a extranjeros que incurren en faltas a la ley. En este caso, el contenido del paquete robado consistía en juegos de sábanas con un valor aproximado de $70, que fueron hallados desechados cerca de unos contenedores de basura poco después del incidente. El acusado permanece recluido en la cárcel del condado sin derecho a fianza, a la espera de que se determine si cumplirá una sentencia estatal antes de ser entregado a las autoridades migratorias.

Por su parte, la oficina encargada del procesamiento detalló el estado administrativo del detenido tras el incidente en Lakeland.

"El sospechoso tenía una solicitud migratoria pendiente, pero tras la revocación de su estatus por parte de ICE, quedó en condición de indocumentado mientras enfrenta cargos por robo", confirmó un portavoz de la Oficina del Sheriff de Polk.

