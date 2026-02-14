¿Crisis en el DHS? Kristi Noem despide a la mayoría de los líderes de las redadas de ICE

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dio inicio a una reestructuración de gran escala en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Bajo la dirección de la secretaria Kristi Noem y su asesor principal, Corey Lewandowski, se ha producido el despido o degradación de aproximadamente el 80% de los funcionarios de carrera que ejercían como líderes de campo en la institución.

La afecta directamente la operatividad de 12 de las 25 oficinas locales de ICE distribuidas en el territorio estadounidense. Entre las sedes que registran cambios en su alta gerencia se encuentran ciudades clave como Portland, San Diego, Denver, Phoenix, Los Ángeles y Filadelfia, informó Mirror US.

Las plazas vacantes serán cubiertas por oficiales provenientes de otras agencias integradas en el DHS, así como la incorporación de efectivos de la Patrulla Fronteriza, quienes ya han participado activamente en operativos de apoyo en jurisdicciones como Chicago y Mineápolis.

Tensiones por estrategias de deportación

La reconfiguración del mando responde a diferencias en los criterios de aplicación de las leyes migratorias dentro de la administración. Mientras la gestión de Noem impulsa un programa de arrestos generalizados, el zar de las fronteras, Tom Homan, y el director interino de ICE, Todd Lyons, mantienen el enfoque en la expulsión de individuos con registros criminales.

"No vine a Minnesota para fotos ni para aparecer en los titulares", dijo Homan durante una intervención pública en Mineápolis el jueves. "Vine aquí para buscar soluciones, y eso es lo que vamos a hacer, y hemos avanzado mucho".

Por su parte, la subdirectora de ICE, Madison Sheahan, descartó fracturas internas y apuntó que "la secretaria Noem, el presidente Trump y el director Todd Lyons están en sintonía para cumplir con los objetivos del pueblo estadounidense".

Conclusión de la "Operación Metro Surge"

Paralelamente a los cambios de mando, se confirmó el repliegue de agentes federales en el estado de Minnesota tras una serie de disturbios que resultaron en la muerte de los ciudadanos Alex Pretti y Renee Good.

Homan informó que, tras lograr niveles de coordinación con las autoridades estatales, se acordó el cierre del dispositivo especial. Al respecto, el funcionario precisó: "esta operación de aumento concluya con una reducción significativa que ya ha estado en marcha esta semana y continuará durante la próxima semana".

