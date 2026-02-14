Aumento de salario mínimo en Colombia queda en suspenso: ¿Qué ocurrio?

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes, el ministro de Trabajo de Colombia, Antonio Sanguino, convocó a una mesa de discusión para tratar el incremento del salario mínimo, tras la suspensión del emitido en diciembre de 2025.

A través de su cuenta en X, antes Twitter, Sanguino informó sobre la convocatoria a la Comisió de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.

Salario mínimo en Colombia

De acuerdo con el mensaje difundido por Sanguino, en seguimiento de las instrucciones del presidente de Colombia, gustavo Petro, convoca oficialmente a la mesa de trabajo.

Asimismo, señala que esta discusión cobre el devreto transitorio del salario mínimo, se llevará a cabo el próximo lunes 16 de febrero a las 10 de la mañana.

Pago obligatorio

En otra de sus publicaciones, el ministro de Trabajo recordó que en el 2025 por el Decreto 1469 se estableció un incremento del 23% en el salario mínimo, convirtiéndose en Salario Vital.

Asimismo, reiteró que "Inspectoras e inspectores del Ministerio del Trabajo garantizarán que esta quincena y todos los pagos futuros respeten el incremento".

