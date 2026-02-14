Colchones inflables y competencias: El Hatillo se prepara para recibir el Carnaval

Suscríbete a nuestros canales

Con un despliegue de seguridad, competencias para los más pequeños, bailes y hasta colchones inflables, El Hatillo se prepara para recibir a los turistas en estas fiestas de Carnaval 2026.

Durante la puesta en marcha del operativo de seguridad, encabezado por el Alcalde, Fernando Melena, se conoció que además de tener a la Policía Municipal de El Hatillo y protección Civil El Hatillo, atentos en todo el municipio para atender cualquier contingencia, así como diversas dependencias del gobierno municipal, también se llevaran a cabo diversas actividades para el disfrute de la familia.

Vivelandia: Una experiencia diseñada para la familia



La programación, diseñada bajo un enfoque de integración comunitaria, iniciará el domingo 15 de febrero con la transformación del Bulevar Sucre en el parque infantil Vivelandia. Desde las 2:00 p.m. hasta las 7:00 p.m., los más pequeños contarán con un espacio exclusivo equipado con colchones inflables y múltiples atracciones recreativas.

Para el lunes 16 de febrero, la agenda se intensifica con la instalación del Parque de Estaciones Vivelandia, operativo en el mismo horario vespertino. Este espacio contará con circuitos de actividades dinámicas y estaciones pensadas para fomentar el trabajo en equipo y la actividad física, consolidando una oferta de entretenimiento de alto nivel.

La Alcaldía ha reforzado la seguridad que abarca tanto el Casco Histórico como los principales accesos y zonas residenciales del municipio. El operativo cuenta con la participación articulada de Polihatillo, Protección Civil El Hatillo, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) Polimiranda y los diversos entes de gestión municipal.

