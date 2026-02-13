Roman Anthony al Clásico Mundial: el prospecto de Boston entra por Carroll

Suscríbete a nuestros canales

El seleccionado de Estados Unidos ha movido ficha rápidamente para cubrir la sensible baja de Corbin Carroll. El elegido para ocupar la vacante en el roster del Clásico Mundial de Béisbol 2026 es Roman Anthony, el principal prospecto de los Boston Red Sox. El cambio se produce menos de un día después de confirmarse la gravedad de la lesión del jardinero de los Diamondbacks.

Carroll, pieza fundamental del esquema estadounidense, sufrió una fractura del hueso ganchoso en su mano derecha que requiere cirugía inmediata. Esta lesión lo descarta automáticamente para la cita mundialista de marzo y pone en duda su presencia en el Opening Day de las Grandes Ligas. La baja es un golpe duro para el equipo, dado que el patrullero venía de liderar las mayores en triples durante 2025.

El relevo, Roman Anthony, llega a la selección con apenas 21 años y una tarjeta de presentación impresionante tras su debut el año pasado. En solo 71 juegos con Boston, el joven zurdo dejó un promedio de .292 y un destacado porcentaje de embasado de .396. Sus métricas avanzadas lo sitúan como uno de los bateadores más disciplinados de la nueva generación en la MLB.

Aunque Anthony entra como una promesa, se espera que inicie el torneo con un rol secundario detrás de figuras consagradas. El equipo cuenta con nombres de peso como Aaron Judge en la derecha, mientras que Byron Buxton y Pete Crow-Armstrong se perfilan para cubrir el resto del outfield. Aun así, el mánager Mark DeRosa tendrá en el banco una herramienta ofensiva de primer nivel.

Estados Unidos mantiene su estatus de favorito y comenzará su camino el 5 de marzo en el Grupo B. Compartirá sector con las delegaciones de Brasil, Gran Bretaña, Italia y México. La integración de Anthony al grupo busca mantener la profundidad del roster en un certamen que exige el máximo nivel físico desde el primer lanzamiento.

