La última cena y un "los amo": El cierre del caso de doble homicidio que marcó a una generación en Oklahoma

La justicia de Oklahoma cerró uno de sus capítulos más dolorosos de las últimas dos décadas. Este viernes se analizan las repercusiones de la ejecución de Kendrick Simpson, de 45 años, quien recibió la inyección letal en la Penitenciaría Estatal tras ser condenado por un doble homicidio ocurrido en 2006.

El proceso, que duró menos de 15 minutos, estuvo marcado por un fuerte contraste entre las últimas palabras del ejecutado y el persistente dolor de las familias de las víctimas.

Una ejecución que reabre heridas

Simpson fue declarado muerto tras una serie de eventos que comenzaron hace 20 años en un club nocturno de Oklahoma City. Según los registros oficiales:

El crimen: En 2006, Simpson persiguió y disparó contra el vehículo de Anthony Jones (19) y Glen Palmer (20) , terminando con sus vidas tras un altercado previo.

Últimas palabras: Dentro de la cámara de la muerte, Simpson se dirigió a sus seguidores diciendo: "Los amo a todos. Gracias por estar aquí para apoyarme" .

La reacción de las familias: Crystal Allison, hermana de Palmer, confesó a The Associated Press su indignación: "La misma sonrisa que me atormentó por 20 años fue la que tuvo en su lecho de muerte".

El perfil de Kendrick Simpson: poeta y sobreviviente

La defensa de Simpson intentó, sin éxito, frenar la ejecución basándose en su complejo historial personal. Tras el huracán Katrina en 2005, Simpson se mudó de Nueva Orleans a Oklahoma con un diagnóstico de Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT), derivado del colapso social y la violencia que sufrió en Luisiana, donde él mismo fue víctima de cinco disparos en 2004.

Durante su tiempo en prisión, Simpson se convirtió en un poeta publicado y, aunque pidió disculpas durante su audiencia de clemencia en enero, la Junta de Indultos y la Corte Suprema de EE. UU. rechazaron sus apelaciones finales.

El Fiscal General, Gentner Drummond, afirmó que la ejecución busca dar "cierta medida de paz" a las familias que han sufrido por dos décadas.

Panorama de la pena de muerte en 2026

La ejecución de Simpson marca hitos importantes en el sistema judicial estadounidense para este año:

Primera del año en Oklahoma: El estado reanuda su calendario de ejecuciones tras intensos debates legales. Segunda en EE. UU.: Se suma a la ejecución de Ronald Palmer Heath en Florida, ocurrida el mismo martes por un crimen de 1989. Protocolo final: El Departamento de Correcciones informó que la última cena de Simpson consistió en una hamburguesa con queso y tocino, aros de cebolla y un batido de fresa.

