Saren: cómo tramitar autorizaciones de viaje para niños y adolescentes en Carnaval 2026

Saren recomienda a los padres y representantes planificar con tiempo la entrega de documentos, verificando la vigencia de pasaportes y asegurándose de que la fotografía sea reciente.

Por Jessica Molero
Viernes, 13 de febrero de 2026 a las 01:04 pm

 

El Saren informó sobre los procedimientos y recaudos necesarios para tramitar autorizaciones de viaje de niños, niñas y adolescentes durante el asueto de Carnaval

La medida busca garantizar que los menores puedan viajar de manera segura y conforme a la ley, evitando problemas legales o incidentes durante sus desplazamientos dentro o fuera del país. 

Cabe resaltar que el operativo especial estará activo entre el 12 y el 17 de febrero.

Puntos de atención en aeropuertos

Para facilitar la entrega de autorizaciones, Saren desplegará personal en aeropuertos estratégicos de varios estados del país, incluyendo:

Anzoátegui: Aeropuerto General José Antonio Anzoátegui

Carabobo: Aeropuerto Arturo Michelena

La Guaira: Aeropuerto Internacional Simón Bolívar

Nueva Esparta: Aeropuerto G/J Santiago Mariño

Zulia: Aeropuerto La Chinita

Documentos esenciales para la autorización

Para obtener la autorización, los representantes deben presentar una serie de documentos que aseguren la correcta identificación y residencia del menor. Entre los principales recaudos se incluyen:

  • Datos del pasaporte o prórroga del niño, niña o adolescente, incluyendo vigencia
  • Datos de residencia y teléfono de contacto de los representantes y acompañantes
  • Copia de la cédula de identidad de quienes otorgan la autorización
  • Acta de nacimiento del menor
  • Fotografía tipo carnet reciente con fondo blanco
  • Itinerario de viaje, incluyendo boletos de ida y retorno

 

Condiciones que impiden la emisión de la autorización

Saren estableció condiciones claras bajo las cuales no se otorgarán permisos de viaje. Entre ellas destacan:

  • Falta de boleto de retorno
  • Viajes terrestres con terceros que no sean familiares directos
  • Retornos que excedan los 90 días
  • Viajes internacionales donde el menor viaja con un tercero, sin especificar parentesco

