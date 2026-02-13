Saren: cómo tramitar autorizaciones de viaje para niños y adolescentes en Carnaval 2026

Suscríbete a nuestros canales

El Saren informó sobre los procedimientos y recaudos necesarios para tramitar autorizaciones de viaje de niños, niñas y adolescentes durante el asueto de Carnaval.

La medida busca garantizar que los menores puedan viajar de manera segura y conforme a la ley, evitando problemas legales o incidentes durante sus desplazamientos dentro o fuera del país.

Cabe resaltar que el operativo especial estará activo entre el 12 y el 17 de febrero.

Puntos de atención en aeropuertos

Para facilitar la entrega de autorizaciones, Saren desplegará personal en aeropuertos estratégicos de varios estados del país, incluyendo:

Anzoátegui: Aeropuerto General José Antonio Anzoátegui

Carabobo: Aeropuerto Arturo Michelena

La Guaira: Aeropuerto Internacional Simón Bolívar

Nueva Esparta: Aeropuerto G/J Santiago Mariño

Zulia: Aeropuerto La Chinita

Documentos esenciales para la autorización

Para obtener la autorización, los representantes deben presentar una serie de documentos que aseguren la correcta identificación y residencia del menor. Entre los principales recaudos se incluyen:

Datos del pasaporte o prórroga del niño, niña o adolescente, incluyendo vigencia

Datos de residencia y teléfono de contacto de los representantes y acompañantes

Copia de la cédula de identidad de quienes otorgan la autorización

Acta de nacimiento del menor

Fotografía tipo carnet reciente con fondo blanco

Itinerario de viaje, incluyendo boletos de ida y retorno

Condiciones que impiden la emisión de la autorización

Saren estableció condiciones claras bajo las cuales no se otorgarán permisos de viaje. Entre ellas destacan:

Falta de boleto de retorno

Viajes terrestres con terceros que no sean familiares directos

Retornos que excedan los 90 días

Viajes internacionales donde el menor viaja con un tercero, sin especificar parentesco

