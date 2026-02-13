Saren: cómo tramitar autorizaciones de viaje para niños y adolescentes en Carnaval 2026

El Saren informó sobre los procedimientos y recaudos necesarios para tramitar autorizaciones de viaje de niños, niñas y adolescentes durante el asueto de Carnaval.
La medida busca garantizar que los menores puedan viajar de manera segura y conforme a la ley, evitando problemas legales o incidentes durante sus desplazamientos dentro o fuera del país.
Cabe resaltar que el operativo especial estará activo entre el 12 y el 17 de febrero.
Puntos de atención en aeropuertos
Para facilitar la entrega de autorizaciones, Saren desplegará personal en aeropuertos estratégicos de varios estados del país, incluyendo:
Anzoátegui: Aeropuerto General José Antonio Anzoátegui
Carabobo: Aeropuerto Arturo Michelena
La Guaira: Aeropuerto Internacional Simón Bolívar
Nueva Esparta: Aeropuerto G/J Santiago Mariño
Zulia: Aeropuerto La Chinita
Documentos esenciales para la autorización
Para obtener la autorización, los representantes deben presentar una serie de documentos que aseguren la correcta identificación y residencia del menor. Entre los principales recaudos se incluyen:
- Datos del pasaporte o prórroga del niño, niña o adolescente, incluyendo vigencia
- Datos de residencia y teléfono de contacto de los representantes y acompañantes
- Copia de la cédula de identidad de quienes otorgan la autorización
- Acta de nacimiento del menor
- Fotografía tipo carnet reciente con fondo blanco
- Itinerario de viaje, incluyendo boletos de ida y retorno
Condiciones que impiden la emisión de la autorización
Saren estableció condiciones claras bajo las cuales no se otorgarán permisos de viaje. Entre ellas destacan:
- Falta de boleto de retorno
- Viajes terrestres con terceros que no sean familiares directos
- Retornos que excedan los 90 días
- Viajes internacionales donde el menor viaja con un tercero, sin especificar parentesco
