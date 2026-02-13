Vaticano: Papa designa a monja croata de 36 años como viceportavoz

Suscríbete a nuestros canales

El anuncio reciente del Vaticano marca el primer ajuste relevante en la oficina de prensa desde el inicio del pontificado de León XIV.

La decisión posiciona a una religiosa joven en un cargo estratégico dentro de la estructura comunicacional de la Santa Sede, responsable de difundir mensajes oficiales y coordinar la relación con medios internacionales.

La nueva viceportavoz es la hermana Nina Benedikta Krapić, quien sustituye a la brasileña Cristiane Murray.

Con esta designación, el pontífice mantiene la presencia femenina en el equipo de comunicación, pero introduce nuevamente a una persona religiosa en el cargo, luego de varios años en los que estas funciones estuvieron en manos de laicos.

Un giro en la estructura comunicacional

El nombramiento tiene un significado simbólico dentro del Vaticano. Desde la salida del padre Federico Lombardi durante el pontificado anterior, la vocería había sido ejercida por profesionales no religiosos. Ahora, León XIV retoma la tradición de incluir a una consagrada en un puesto clave.

Actualmente, la estructura de comunicación queda conformada por:

Director de la sala de prensa: Matteo Bruni.

Viceportavoz: hermana Nina Benedikta Krapić.

Equipo técnico y asesores del Dicasterio para la Comunicación.

Formación académica y perfil profesional

La religiosa croata nació en Rijeka en 1989 y cuenta con una sólida preparación académica. Se graduó en Derecho y posteriormente amplió su formación en Relaciones Públicas, lo que le permitió combinar conocimientos jurídicos con estrategias comunicacionales.

Entre sus credenciales destacan:

Licenciatura en Derecho.

Especialización en Relaciones Públicas.

Doctorado en Ciencias Sociales en Roma.

Esta preparación refuerza su perfil para asumir responsabilidades en la comunicación oficial de la Santa Sede.

La nueva viceportavoz asumirá formalmente el cargo el 1 de marzo. Entre sus responsabilidades estarán la organización de conferencias de prensa, la elaboración de comunicados oficiales y la interacción con periodistas acreditados ante la Santa Sede.

