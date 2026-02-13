India: virus Nipah deja sin vida a enfermera tras un mes de lucha

Suscríbete a nuestros canales

El fallecimiento de una joven enfermera de 25 años en el estado de Bengala Occidental ha generado preocupación en el sistema sanitario asiático.

La profesional permaneció hospitalizada durante un mes luego de resultar contagiada con el virus Nipah, una enfermedad considerada de alto riesgo por organismos internacionales de salud.

Las autoridades médicas confirmaron que la trabajadora de la salud presentó complicaciones severas derivadas de la infección.

Aunque inicialmente logró superar algunas fases críticas, su condición se deterioró progresivamente hasta producirse el desenlace fatal. Funcionarios del Ministerio de Salud indio señalaron que el virus fue un factor determinante en la cadena de complicaciones clínicas.

Primer caso mortal reciente en Bengala Occidental

Este deceso representa la primera muerte asociada al virus Nipah en años recientes dentro de Bengala Occidental. El caso encendió las alertas epidemiológicas en la zona, aunque las autoridades descartaron, por ahora, la existencia de un brote de gran magnitud.

Tras la confirmación del contagio, los organismos sanitarios activaron protocolos de vigilancia que incluyeron:

Identificación y aislamiento de contactos directos.

Pruebas diagnósticas a más de 120 personas.

Seguimiento clínico preventivo a trabajadores sanitarios.

Junto a la enfermera fallecida, otro profesional sanitario también dio positivo al virus en enero. Sin embargo, su evolución fue favorable y recibió el alta médica días atrás.

Este contraste evidencia que el comportamiento del virus puede variar dependiendo de factores como el estado inmunológico del paciente y la rapidez en la atención médica.

¿Qué es el virus Nipah?

El virus Nipah es una enfermedad zoonótica, lo que significa que se transmite de animales a humanos. Generalmente, está vinculado al contacto con murciélagos frugívoros o productos contaminados por estos animales. En algunos casos, también puede producirse contagio entre personas.

Entre los principales síntomas destacan:

Fiebre intensa.

Dificultades respiratorias.

Inflamación cerebral (encefalitis).

En casos graves, falla orgánica y muerte.

No existe actualmente una vacuna aprobada para combatirlo.

