"Corrimos por nuestras vidas": el crudo relato de los estudiantes de la Universidad Estatal de Carolina del Sur tras la ráfaga de disparos

La comunidad académica de la Universidad Estatal de Carolina del Sur (SC State) enfrenta una jornada de luto y conmoción.

Un tiroteo registrado la noche del jueves 12 de febrero de 2026 en un complejo residencial estudiantil ha cobrado la vida de dos personas y ha dejado a una tercera herida, según confirmaron fuentes oficiales de la institución y agencias de noticias como Associated Press (AP) y Xinhua.

Pánico en las residencias estudiantiles

El incidente comenzó aproximadamente a las 21:15 horas, cuando las autoridades universitarias recibieron reportes de disparos dentro de un apartamento en el complejo Hugine Suites.

De inmediato, la universidad activó los protocolos de emergencia y ordenó un cierre total del campus (lockdown) que se extendió por casi ocho horas.

Testigos presenciales describieron escenas de caos. Kaya Mack, quien entregaba comida en el campus al momento del ataque, relató a la cadena WLTX-TV que el sonido de las sirenas y la movilización policial "sacudieron" a los estudiantes, quienes buscaron refugio mientras la policía patrullaba las zonas aledañas.

Respuesta de las autoridades e investigación en la Universidad Estatal de Carolina del Norte

La División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur (SLED, por sus siglas en inglés) lidera actualmente la investigación criminal.

Aunque el cierre de emergencia se levantó cerca de las 5:00 a.m. del viernes, las autoridades mantienen una fuerte presencia en Orangeburg para garantizar la seguridad.

Hasta el momento, los detalles clave permanecen bajo reserva:

Identidad de las víctimas: La universidad aún no confirma si los fallecidos eran estudiantes o visitantes.

Medidas inmediatas y apoyo psicológico

Ante la gravedad de la situación, la rectoría de la universidad anunció la cancelación de todas las clases para este viernes 13 de febrero.

Asimismo, han habilitado servicios de consejería y apoyo psicológico para estudiantes y personal docente que necesiten procesar el trauma.

"La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes siguen siendo nuestra prioridad absoluta", indicaron representantes de la institución en un comunicado difundido a través de sus redes sociales oficiales.

Este suceso ocurre apenas unos meses después de otros incidentes con armas de fuego reportados durante las celebraciones de homecoming en octubre de 2025, lo que ha reavivado el debate sobre la seguridad en los campus universitarios históricamente afroamericanos (HBCU) de la región.

