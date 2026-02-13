Reporte Inameh: cielos despejados y nubosidad parcial para este viernes 13 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronosticó que para este viernes 13 de febrero predominará el cielo despejado y el buen clima en la mayor parte de Venezuela.

Aunque se espera un día soleado, el organismo advirtió que durante la mañana podrían registrarse lloviznas rápidas en zonas de la costa y el oriente.

Pronóstico Inameh para este viernes

Para la tarde, el reporte indica un cambio en el sur del país y los Andes, donde es probable que se desarrollen nubes cargadas de agua que generen lluvias o chubascos con descargas eléctricas.

En el resto del territorio nacional, las condiciones se mantendrán estables, permitiendo el desarrollo de actividades al aire libre con normalidad.

Las regiones del Sur (Amazonas y Bolívar) y el estado Zulia deberán tomar previsiones, ya que se esperan lluvias intensas y tormentas eléctricas, especialmente después del mediodía. De igual forma, en los Andes y el centro-occidente del país se prevén cielos nublados con lloviznas persistentes durante la jornada.

Clima en la Gran Caracas y la zona central

En la Gran Caracas, que abarca el Distrito Capital, Miranda y La Guaira, el cielo estará poco nublado durante casi todo el viernes. Se esperan temperaturas frescas en la madrugada, con una mínima de 18°C, mientras que en la tarde el calor llegará a los 29°C. Habrá una brisa ligera y constante que soplará durante todo el día.

Temperaturas extremas en el país

El calor será el protagonista en el occidente, con Maracaibo alcanzando una máxima de 39°C, mientras que ciudades como Coro y Barcelona registrarán 38°C. Por el contrario, la temperatura más fría se sentirá en Mérida, donde el termómetro bajará hasta los 7°C, marcando un fuerte contraste térmico con el resto de la nación.

Datos del sol y la luna

Para quienes planifiquen su cierre de jornada, el sol se ocultará a las 6:35 de la tarde. Además, el reporte astronómico indica que nos encontramos a cuatro días de la fase de cuarto menguante, con una noche que se presentará parcialmente nublada en las ciudades del centro del país.

