¿Sin planes para el feriado? Descubre los mejores eventos en Washington DC este fin de semana

Washington DC activa una variada agenda cultural y de entretenimiento para aprovechar el fin de semana largo que combina San Valentín con el feriado del lunes.

La oferta de la capital estadounidense destaca por su diversidad, abarcando desde producciones teatrales galardonadas y festivales comunitarios gratuitos hasta exhibiciones artísticas de primer nivel.

Es importante que los asistentes verifiquen la disponibilidad de entradas y horarios específicos, ya que la coincidencia de festividades impulsa una alta afluencia de público en los principales recintos de la ciudad.

Eventos

Según detalla El Tiempo Latino, la cartelera de eventos para los próximos días incluye:

Viernes 13

Octet: Experiencia de música a cappella sobre la adicción digital en Studio Theatre.

Experiencia de música a cappella sobre la adicción digital en Studio Theatre. The World to Come: Comedia absurda sobre el envejecimiento en Woolly Mammoth Theatre.

Comedia absurda sobre el envejecimiento en Woolly Mammoth Theatre. Stereophonic: Drama musical ambientado en los años 70 en The National Theatre.

Drama musical ambientado en los años 70 en The National Theatre. Anti-Valentines Party: Fiesta alternativa sin temática romántica en Dacha Beer Garden, Shaw.

Sábado 14

America 250 Festival: Celebración histórica con actividades familiares en la National Portrait Gallery.

Celebración histórica con actividades familiares en la National Portrait Gallery. Chez Joey: Romance y drama musical de los años 40 en Arena Stage.

Domingo 15

Mardi Gras en H Street: Desfiles y música callejera gratuita en el noreste de la ciudad.

Desfiles y música callejera gratuita en el noreste de la ciudad. Mardi Gras en The Wharf: Fiesta frente al río con fuegos artificiales en Wharf Street SW.

Fiesta frente al río con fuegos artificiales en Wharf Street SW. Nick Cave: Mammoth: Instalación artística sobre identidad y raza en el Smithsonian American Art Museum.

Instalación artística sobre identidad y raza en el Smithsonian American Art Museum. Peter Campus: There Somewhere: Exposición de videoarte contemplativo en The Phillips Collection.

Lunes 16

Año Nuevo Lunar: Danzas tradicionales y recorridos comunitarios en Chinatown.

Danzas tradicionales y recorridos comunitarios en Chinatown. Star Power: George Hurrell: Retratos del Hollywood clásico en la National Portrait Gallery.

Retratos del Hollywood clásico en la National Portrait Gallery. Mary Cassatt: An American in Paris: Muestra de impresionismo en la National Gallery of Art.

Variedad

Estas opciones permiten a residentes y turistas diseñar un itinerario a medida, ya sea para conectar con el arte moderno o disfrutar de tradiciones internacionales en el corazón de la ciudad.

La programación extiende su alcance hasta la próxima semana con propuestas visuales como Galumpha, consolidando a la región como un epicentro de actividad física y creativa.

Planificar con antelación las visitas a museos y teatros garantiza una experiencia fluida durante estos días de alta demanda turística en el Distrito de Col.

