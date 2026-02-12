Bagelfest en Los Ángeles: el festival de pan más famoso de EEUU ya tiene fecha de estreno

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Los Ángeles será la sede de la edición inaugural del BagelFest West, un encuentro dedicado exclusivamente a la cultura del bagel. Tras consolidarse en Nueva York como una referencia del sector panadero, la organización decidió expandir la actividad hacia California para integrar a los productores locales en este circuito. La cita está programada para el domingo 12 de abril en el Pabellón Audrey Irmas, donde se espera la participación de más de 30 expositores y un millar de asistentes.

Cronograma y actividades del sector

El festival se desarrollará en fases diferenciadas para abarcar tanto el ámbito profesional como el recreativo. El sábado previo se realizará un encuentro privado para panaderos en el Templo de Wilshire Boulevard, destinado al intercambio de técnicas y redes de contacto. El domingo, la mañana estará reservada para sesiones de industria con chefs y compradores, mientras que el público general tendrá acceso a partir de las 13:00 horas para participar en paneles culinarios y demostraciones de horneado en vivo.

Asimismo, desde el sector que apoya la promoción de estos estándares de calidad se enfatiza el propósito de la convocatoria.

"Nuestra participación refuerza el compromiso con la calidad y la promoción de la repostería como una herramienta de integración social y creatividad en la cocina", señaló un portavoz de la King Arthur Baking Company sobre su respaldo al festival.

Competencias y estándares de calidad

Durante la jornada se otorgarán diversos galardones que buscan certificar la calidad de los productos presentados, incluyendo categorías como Mejor Bagel, Más Creativo y Schmear del Año. Los asistentes con entrada general podrán acceder a degustaciones ilimitadas de panes y cremas para untar. El evento cuenta con el respaldo de la King Arthur Baking Company, empresa que actúa como patrocinador principal para validar los estándares de la repostería artesanal que se exhibirá en los más de 30 puestos seleccionados.

