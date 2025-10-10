Festival Snallygaster regresa a Washington D.C. este fin de semana: esto es lo que ofrecerá

El Snallygaster Festival regresa al corazón de Washington D.C. para consolidarse como el festival cervecero más grande de la Costa Este. El evento, que celebra su decimotercera edición, transformará cuatro cuadras de Pennsylvania Avenue el próximo sábado 11 de octubre de 2025.
Los asistentes podrán disfrutar de una tarde otoñal inmersos en la cultura cervecera con el imponente Capitolio como telón de fondo según informó El Tiempo Latino. La cita promete reunir una selección inigualable de brews, comida local, música en vivo y una vibrante atmósfera de camaradería entre aficionados.
Evento principal
El festival exhibirá una impresionante variedad de más de 450 cervezas artesanales, provenientes de 175 productores tanto estadounidenses como internacionales.
Esta amplia oferta no solo incluye lagers, ales y stouts, sino que también incorpora sidras, vinos, cócteles y opciones sin alcohol para satisfacer todos los gustos.
Productores y expertos estarán presentes para compartir sus conocimientos sobre los procesos y marcas, convirtiendo la experiencia en una clase magistral importante para los entusiastas.
Entradas y horarios
- Fecha y Hora: Sábado 11 de octubre de 2025
- Horario General: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
- Kraken Pass ($75): Acceso desde las 2:00 p.m., incluye vaso conmemorativo y degustaciones ilimitadas.
- Basilisk Pass ($150): Acceso anticipado desde las 12:00 p.m., degustaciones ilimitadas y acceso VIP.
- La organización recomienda comprar boletos con antelación, ya que no habrá entradas disponibles en la puerta.
Entretenimiento
Más allá de las bebidas, Snallygaster garantiza entretenimiento continuo con más de 25 puestos de comida y la participación de una docena de bandas y DJs distribuidos en dos escenarios.
Adicionalmente, el festival ofrecerá un mercado artesanal curado por Shop Made in DC, juegos, una tienda emergente de vinilos y una zona infantil. El evento, organizado por Neighborhood Restaurant Group, también mantiene un fuerte compromiso social.
Los ingresos beneficiarán directamente al Arcadia Center for Sustainable Food & Agriculture, una organización sin fines de lucro enfocada en promover un sistema alimentario sostenible y equitativo en el área metropolitana de Washington.
