Aumento en beneficios SNAP: ¿Cuánto suben los límites de ingresos para el programa?

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) reveló cambios algunos cambios que entrarán en vigencia este mes en Estados Unidos (EEUU). La agencia confirmó ajustes en los límites de los beneficios y los criterios de elegibilidad.

Ahora, los beneficiarios podrán recibir más dinero, lo cual dependerá de la zona en que vivan. Alaska y Hawái, por ejemplo, mantienen límites más elevados que el resto de los 48 estados contiguos debido a los costos de vida.

¿Cómo cambian los ingresos máximos para los hogares?

Como consecuencia del aumento en los precios de los alimentos, los ingresos máximos para los hogares aplicables al SNAP se ajustaron. Para los hogares unipersonales, el límite aumentó a $298 dólares, un incremento de $8.

En el caso de los hogares de dos personas, el límite se estipuló en $546 dólares, un alza de $10. Los hogares de tres personas podrán recibir hasta $785 dólares, y los de cuatro personas, un máximo de $994 dólares.

Para los hogares de ocho personas, el beneficio máximo subió a $1,789 dólares, un aumento de $33.

¿Cuáles son los nuevos criterios de elegibilidad por pobreza?

Los criterios de elegibilidad también cambiaron según los ajustes del costo de vida, enfocados en el umbral de pobreza. Para las familias que están en el 100 por ciento de pobreza, los montos de ingresos van desde $1.305 hasta $4.513 dólares en los 48 estados.

Las familias que están en el 130 por ciento de pobreza tienen montos que van desde $1.696 a $5.867 dólares.

Finalmente, las familias que están en el 165 por ciento de pobreza tienen montos máximos que van desde $2.152 hasta $7.446 dólares.

¿Se modificaron los límites de activos para los hogares?

Según la página oficial de SNAP, los límites de activos para los hogares aplicables no sufrieron modificaciones en el nuevo anuncio. El límite de activos para los hogares promedio se mantiene en $3.000 dólares.

Mientras tanto, el límite para los hogares con al menos una persona mayor de 60 años o con una discapacidad sigue siendo de $4.500 dólares.

