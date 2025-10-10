Cierre de gobierno en EEUU amenaza a millones: conoce los programas de ayuda social que podrían verse afectados en Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

El cierre del gobierno federal está causando una gran preocupación en Nueva York, ya que pone en riesgo los programas de asistencia alimentaria que son vitales para millones de residentes.

Aunque los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) para octubre ya se han entregado, una interrupción prolongada podría afectar gravemente los fondos futuros y el funcionamiento de otros servicios esenciales.

Madres y niños del programa WIC en Riesgo

El programa de Nutrición Suplementaria Especial para Mujeres, Infantes y Niños (WIC) enfrenta el impacto más inmediato.

Expertos advierten que el programa, que beneficia a más de siete millones de madres y niños pequeños a nivel nacional, podría quedarse sin fondos federales en cuestión de semanas.

"Habrá bebés que se salten las tomas. Habrá mujeres embarazadas que se salten las comidas para poder alimentar a sus niños pequeños", aseveró Ali Hard, directora de políticas de la Asociación Nacional de WIC, expresando una profunda alarma ante la posibilidad de un colapso en el servicio.

Aunque el Departamento de Salud del Estado de Nueva York inicialmente comunicó que el cierre no afectaría las operaciones de WIC de inmediato, la dependencia del financiamiento federal anula cualquier garantía a largo plazo.

¿Cómo podría afectar el cierre de gobierno al programa SNAP?

Aunque los fondos de SNAP para el primer mes están asegurados, un cierre prolongado pone en riesgo la capacidad de los estados para procesar nuevas solicitudes, renovaciones y reemplazar tarjetas EBT perdidas, todo esto debido a la falta de personal en las oficinas federales y a la lentitud administrativa.

La Oficina de Asistencia Temporal y por Discapacidad del Estado de Nueva York se encarga del programa, pero depende de la orientación y los recursos del USDA.

Funcionarios del gobierno estatal y líderes de organizaciones sin fines de lucro están pidiendo acción inmediata en Washington. "

No daremos la espalda a los neoyorquinos ni a los valores que compartimos", afirmó la gobernadora Kathy Hochul en un comunicado anterior sobre recortes presupuestarios, subrayando la importancia de proteger los programas de asistencia.

La red de bancos de alimentos y despensas de Nueva York ya se está preparando para una posible avalancha de demanda.

La organización Feeding America ha asegurado que la red de bancos de alimentos "hará todo lo posible para ayudar a las familias afectadas", aunque reconocen que no pueden reemplazar la magnitud del apoyo federal.

El Congreso necesita actuar ahora para restaurar la financiación y asegurar que los niños y las familias de bajos ingresos en Nueva York sigan teniendo acceso a alimentos nutritivos.

