¡San Bernardino impulsa la vivienda! Conozca los programas activos que ofrecen ayuda: requisitos

Suscríbete a nuestros canales

La Ciudad de San Bernardino, California, está tomando un enfoque proactivo y diverso para enfrentar la crisis de personas sin hogar.

A través de su División de Vivienda y Personas sin Hogar, la ciudad está implementando programas y colaboraciones que brindan apoyo directo y caminos hacia la estabilidad.

El compromiso de la administración municipal se enfoca en pasar de simplemente gestionar la crisis a ofrecer soluciones de vivienda sostenibles y recursos esenciales para quienes más lo necesitan.

¿Quiénes son los encargados de otorgar viviendas a las personas necesitadas en San Bernardino, California?

San Bernardino ha formado equipos de alcance que se asocian con organizaciones clave como Hope the Mission y The Salvation Army para brindar asistencia esencial directamente a las personas sin hogar en toda la ciudad.

Estos equipos de Proximidad y Enlace con la Ciudad (SB City Outreach) no solo se encargan de distribuir kits de higiene y alimentos, sino que también ayudan a las personas a acceder a servicios de refugio a largo plazo, programas de rehabilitación y apoyo para la reunificación familiar.

La ciudad se enfoca en facilitar el transporte para aquellos que están dispuestos a buscar refugio, acceder a centros de crisis o participar en programas de rehabilitación.

Un buen ejemplo de esto es el equipo dedicado al área de Waterman (Waterman Encampment Team), que intensifica su compromiso en zonas de alta necesidad utilizando fondos del Fondo de Resolución de Campamentos (ERF) de California.

Un centro de navegación como pilar de servicios

Un desarrollo clave en la estrategia de la ciudad es la construcción de un Centro de Navegación en el antiguo campus de "School of Hope".

Este centro está diseñado para ser una instalación de bajo umbral, ofreciendo alojamiento provisional no congregado y sirviendo como un punto central para conectar a las personas con las causas fundamentales de la falta de vivienda.

El Centro de Navegación proporcionará una gama de servicios críticos que incluyen respiro médico, apoyo de salud mental y asesoramiento sobre trastornos por uso de sustancias.

Además, ofrecerá gestión de casos individualizada, capacitación laboral y acceso ampliado a opciones de vivienda permanente.

El centro también ayudará a prevenir la falta de vivienda al contar con agencias locales que brindarán asistencia con el alquiler y servicios públicos a hogares elegibles.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar una vivienda en San Bernardino, California?

Los requisitos para acceder a las soluciones para personas sin hogar en la Ciudad de San Bernardino se enfocan en la necesidad inmediata y el compromiso con los servicios de apoyo:

1. Requisito principal de elegibilidad

El requisito clave para acceder a los servicios directos de la Ciudad, que incluye el contacto inicial a través de su línea directa, es estar enfrentando la falta de vivienda dentro de los límites de la Ciudad de San Bernardino, Calfornia.

Punto de Contacto Inicial: Si eres una persona sin hogar en la ciudad y buscas servicios de refugio, debes comunicarte con la Línea Directa de Asistencia para Personas sin Hogar al (909) 936-3478 o enviar un correo electrónico a [email protected] para comenzar el proceso de admisión.

2. Proceso y compromiso con los programas

Una vez que se establece la elegibilidad inicial, los requisitos se centran en la participación activa en el camino hacia la vivienda permanente:

Acceso a refugio: Los servicios se promueven con un enfoque de "bajo umbral" (low-barrier), lo que significa que se minimizan las barreras iniciales (como la sobriedad obligatoria o la falta de documentación) para asegurar un acceso rápido.

Gestión de casos (Case management): Las personas que ingresan a refugios o al Centro de Navegación deben firmar acuerdos de admisión que requieren el compromiso de reunirse regularmente con un administrador de casos.

El administrador de casos evalúa las necesidades y ayuda a desarrollar un plan de vivienda y servicios personalizado.

Documentación: Aunque el contacto inicial no lo exige, los administradores de casos ayudan a obtener la documentación necesaria (como identificación, prueba de estado de vivienda o ingresos) que se requiere para la colocación en programas de vivienda permanente o para recibir asistencia financiera.

Participación en servicios: Los equipos de proximidad (SB City Outreach) ofrecen transporte a quienes están dispuestos a buscar refugio, acceder a centros de crisis o iniciar programas de rehabilitación.

El requisito clave es la voluntad de aceptar y participar en los servicios y recursos ofrecidos.

¿Cómo solicitar información para adquirir una vivienda en San Bernardino, California?

Para quienes enfrentan la falta de vivienda en San Bernardino, la ciudad ha establecido una línea directa de asistencia (Homeless Assistance Hotline: (909) 936-3478) y un correo electrónico específico ([email protected]) que ayuda a los residentes a acceder a servicios de refugio.

Además, la ciudad anima a los proveedores de servicios comunitarios a compartir recursos adicionales para crear una red de apoyo más completa.

También, la colaboración con el Equipo Comunitario de Alcance y Apoyo (C.O.A.S.T.) de la policía ha dado lugar a un equipo de intervención en crisis, que se dedica a responder a las llamadas relacionadas con la salud mental, reforzando así el enfoque de servicio primero en la respuesta de emergencia de la ciudad.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube



