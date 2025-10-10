¡Atención! El consulado de México en Fresno ofrecerá asesoría legal gratuita este viernes: conoce el horario de atención

Suscríbete a nuestros canales

El Consulado de México en Fresno, California, reafirma su compromiso con la protección de sus compatriotas al ofrecer servicios de asesoría legal gratuita de forma regular.

Esta iniciativa guía a la comunidad en la defensa de sus derechos civiles, laborales y migratorios.

Gracias a este esfuerzo, los mexicanos que viven en el Valle Central pueden acceder a orientación experta sin costo alguno, lo cual es un recurso vital en un entorno legal tan complicado.

La asesoría, proporcionada a través del Departamento de Protección Consular y la Ventanilla de Asesoría Integral (VAI), busca asegurar que los ciudadanos mexicanos conozcan sus opciones y eviten caer en manos de estafadores o "notarios" no autorizados.

El objetivo central de este programa radica en proporcionar un primer diagnóstico y la referencia adecuada para casos que demandan una representación más profunda.

¿Cuándo el consulado de México en Fresno, California ofrecerá asesoría legal gratuita?

El servicio de orientación legal se llevará a cabo este viernes, en un horario de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. en las instalaciones del Consulado, ubicado en 7435 N. Ingram Ave, Fresno, CA 93711.

Es importante resaltar que, para la asesoría inicial de protección y las consultas en la ventanilla, generalmente no se requiere cita previa, lo cual agiliza la atención a situaciones de emergencia o dudas cotidianas.

El personal consular atiende y canaliza cada caso inmediatamente.

Servicios específicos que cubre la asesoría consular

Los abogados y asesores legales externos que colaboran con el Consulado en el marco del Programa de Asistencia Jurídica a Mexicanos (PALE) cubren una amplia gama de asuntos que afectan directamente a la comunidad inmigrante.

Entre los servicios que proporciona el programa se encuentran los siguientes:

Orientación migratoria: Se ofrece información sobre procesos de deportación, detenciones migratorias y opciones de regularización.

Derecho laboral: Los expertos atienden denuncias por robo de salario, accidentes de trabajo y discriminación laboral.

Derecho de familia: Se brinda apoyo en temas delicados como custodia de menores, manutención y violencia doméstica.

Derecho civil y penal: El equipo asesora en casos de multas, estafas, y supervisa el debido proceso en detenciones criminales, vigilando que se respeten los derechos humanos.

