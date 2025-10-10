Florida alerta sobre esmaltes de uñas: una tendencia viral podría interferir con estudios médicos

Suscríbete a nuestros canales

Florida se convierte en foco de atención médica y estética tras detectarse interferencias entre ciertos esmaltes de uñas y estudios de diagnóstico por imágenes.

Aunque la tendencia crece en redes sociales, especialistas advierten sobre riesgos clínicos que podrían alterar resultados en hospitales del estado.

En salones de belleza y plataformas como TikTok, el diseño magnético se viralizó por su efecto visual. Sin embargo, médicos en Florida alertan sobre una interacción inesperada con equipos de resonancia magnética.

El caso de una paciente que debió llamar a su manicurista al hospital encendió las alarmas.

Esmaltes de uñas en Florida: ¿riesgo para la salud?

El diseño en cuestión es el popular “Cat Eye”, una manicura que utiliza esmalte en gel con partículas de hierro. Estas reaccionan al contacto con un imán, creando una línea brillante que simula el reflejo del ojo de un gato.

La técnica, aunque estética, puede interferir con estudios médicos como las resonancias magnéticas (MRI).

Según el doctor Chaden Rajadoksha, jefe de Radiología del Mount Sinai Medical Center en Miami, los esmaltes con componentes metálicos pueden alterar imágenes internas del cuerpo.

“El paciente podría sentir un pequeño jalón en los dedos”, explicó a Telemundo. Además, el personal médico podría solicitar retirar el esmalte antes del procedimiento.

Un caso viral que expuso el problema

La usuaria @krissykat_ compartió en TikTok que debió llamar a su manicurista al hospital para quitarse el esmalte Cat Eye antes de una resonancia de emergencia.

El video superó las 600.000 interacciones y generó miles de comentarios. Algunos usuarios compartieron experiencias similares, como fallas en monitores de oxígeno por uñas artificiales.

Otros admitieron desconocer el riesgo. “Aprendí algo nuevo hoy”, escribió una mujer. Otro usuario comentó: “Ahora entiendo por qué me pidieron que me quitara las uñas antes del estudio”.

Recomendaciones médicas y estéticas

La manicurista Daylana Colina Morales, entrevistada por Univision, ahora advierte a sus clientas sobre el uso del esmalte Cat Eye. “Si tienen previsto hacerse una resonancia, no deberían aplicarlo”, señaló.

Los especialistas recomiendan informar al personal médico si se usa esmalte con partículas metálicas y optar por productos sin hierro cuando se anticipan estudios clínicos.

