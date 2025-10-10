California actualiza el proceso de renovación de licencias: estos son los nuevos requisitos del DMV

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California puso en marcha un importante recordatorio dirigido a ciertos conductores, sobre un requisito que modifica la manera en que deben mantener su estatus legal.

La normativa, que exige la renovación del permiso, ahora incorpora pasos adicionales que los automovilistas están obligados a cumplir para asegurar la continuidad de su derecho a circular por las carreteras del estado.

Según la página web del DMV, la medida busca equilibrar la seguridad vial con las necesidades de la población mayor de 70 años.

El proceso de renovación para adultos mayores

La agencia envía una notificación oficial a la dirección registrada de cada conductor al menos 60 días antes de la fecha de caducidad de su licencia.

Recibir este aviso marca el inicio de un período crítico; los conductores que ignoren o posterguen el inicio de la gestión corren el riesgo de enfrentar sanciones o, en el peor de los casos, la suspensión temporal de su privilegio de manejar.

Los adultos mayores deben considerar esta carta como la señal de partida para la renovación y actuar con diligencia.

Aunque el trámite de renovación debe iniciarse obligatoriamente en línea, el DMV estableció que el proceso solo puede finalizarse en persona en una de sus oficinas.

Este requisito presencial es esencial para la validación final de la información y la conclusión exitosa de la renovación del permiso.

Posibles exenciones de exámenes

A pesar de la rigidez de los nuevos pasos, la agencia de vehículos ofreció una flexibilidad para el segmento de conductores de mayor edad. Existe la posibilidad de que los adultos mayores de 70 años puedan estar exentos de realizar los exámenes práctico o escrito requeridos usualmente.

Por ello, el DMV aconseja a todos los beneficiarios revisar su carta de renovación para confirmar cuáles son los requisitos específicos aplicables a su caso.

"Si tiene 70+ años y está renovando su licencia de conducir, es posible que no necesite tomar un examen. Revise su aviso de renovación para estar seguro", indica la institución en su portal oficial.

Credenciales modernizadas y medidas antifalsificación

Coincidiendo con estos cambios en los procedimientos de renovación, el DMV anunció una renovación estética y tecnológica de sus licencias de conducir y tarjetas de identificación.

A partir de este mes, los documentos emitirán un diseño completamente actualizado, el primero desde la adopción del formato Real ID en 2018.

La principal mejora de estas nuevas credenciales es la incorporación de elementos antifalsificación significativamente mejorados.

Entre las innovaciones más notables se encuentra una firma de seguridad digital integrada directamente en el código de barras del reverso de la tarjeta. California será pionera en esta tecnología: “California será uno de los primeros estados en agregar este tipo de firma digital. Además, las nuevas tarjetas ya no tendrán banda magnética en el reverso”, señalaron las autoridades.

Este avance busca reforzar la autenticidad del documento, modernizando los sistemas de identificación y ofreciendo mayor seguridad tanto a los conductores como a las distintas agencias estatales.

