Alertan sobre frío extremo y nieve: estos condados de Carolina del Norte se preparan para una semana de bajas temperaturas

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) ha emitido un aviso de clima invernal que afecta a 23 condados en Carolina del Norte, comenzando la mañana del lunes 8 de diciembre.

Las autoridades están instando a los residentes a tomar precauciones, ya que se espera la llegada de nieve y temperaturas muy frías, lo que podría poner en riesgo la seguridad en las carreteras y llevar a cierres escolares preventivos.:

Lo que se prevé en Carolina del Norte: nieve, hielo negro y frío extremo

El NWS ha emitido un aviso sobre un sistema invernal que traerá nevadas ligeras, acumulaciones de hielo y un notable descenso en las temperaturas.

Este aviso abarca una amplia área, incluyendo, pero no limitándose a, varios condados en la región del Piamonte y el noreste del estado.

Los meteorólogos anticipan que las acumulaciones de nieve variarán entre 0.5 y 2 pulgadas en algunas zonas, y hasta 2 a 3 pulgadas en condados más al noreste, como Northampton, Hertford, Gates y Bertie, reporta Univision 40 Raleigh.

Lo más preocupante resulta el descenso de las temperaturas. El NWS anticipa valores que alcanzarán mínimos de hasta 15°F (cerca de 9.4°C), creando las condiciones ideales para la formación del peligroso hielo negro en las carreteras, especialmente durante la noche del lunes y la madrugada del martes.

Este fenómeno aumenta significativamente el riesgo de accidentes de tráfico.

¿Cuáles son los condados de Carolina del NOrte afectados por el frío extremo?

Condados del Centro

Estos condados estám bajo alerta desde el lunes 8 de diciembre a las 7:00 a.m. hasta el mediodía del martes 9 de diciembre, anticipándose nevadas ligeras (0.5 a 2 pulgadas) y riesgo de hielo negro.

Person

Granville

Vance

Warren

Halifax

Forsyth

Guilford

Alamance

Orange

Durham

Franklin

Nash

Edgecombe

Wake

Johnston

Wilson

Condados del noreste

En los condados del noreste de Carolina del Norte, que son cuatro en total, se activó una alerta desde el lunes a las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Se esperaban nevadas de entre 2 y 3 pulgadas, lo que podría hacer que las carreteras estuvieran resbaladizas. Los condados son:

Northhampton

Hertford

Gates

Bertie

Condados de la costa este

La alerta para la Costa Este de Carolina del Norte está vigente desde las 2:00 p.m. del lunes 8 de diciembre hasta la medianoche.

Se esperan nevadas ligeras de hasta una pulgada y temperaturas que bajarían a los 20°F (-6.7°C), con un riesgo de hielo negro.

Martin

Pitt

Washington

Recomendaciones de seguridad para los residentes de Carolina del Norte

Las autoridades están instando a los ciudadanos a que tomen medidas de protección de inmediato. Asegúrese de que su calefacción esté funcionando correctamente y tenga a mano suministros esenciales.

Para evitar emergencias, el NWS recomienda a los residentes que protejan a las personas vulnerables, a las mascotas y a las tuberías expuestas al frío.

Actuar de manera proactiva en la preparación y respuesta es fundamental para reducir los efectos de este clima invernal.

