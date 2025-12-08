Tip de invierno para conductores en EEUU: sepa qué hacer para tu automóvil entre en calor más rápido

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos (EEUU) cuando las bajas temperaturas están en pleno apogeo los conductores dependen del uso de la calefacción para trasladarse sin exponerse a los riesgos del frío extremo, es crucial para comodidad y para la salud.

Sin embargo, cuando las bajas temperaturas están bajo ciertos niveles, las personas tienen que soportar un tiempo considerable en que el automóvil entre en calor.

La rapidez en la que la calefacción hace su trabajo depende de varios factores, como el clima, el tamaño del motor y una adecuada configuración de la misma.

Esto se debe a que la calefacción en los autos no genera calor de forma independiente, sino que lo extrae del motor como subproducto de su operación.

Sin embargo, existen ciertos pasos que puede aplicar para que esta logre hacerlo entrar en calor en menos tiempo.

Método para conseguir un uso eficiente de la calefacción en su auto

El funcionamiento de la calefacción ocurre cuando el refrigerante absorbe las altas temperaturas del bloque motor, pasa por el termostato y llega al núcleo del calentador.

Luego, un pequeño radiador detrás del tablero y un ventilador sopla aire a través de este núcleo, expulsando el flujo cálido hacia las rejillas interiores.

Es decir, el sistema depende completamente de que el motor alcance su temperatura óptima. Por lo que encender el ventilador al máximo desde el inicio solo dispersa el calor incipiente, retrasando el proceso y prolongando el frío en la cabina.

Entonces, el portal especializado de Siempre Auto señala que el truco consiste en priorizar el calentamiento del motor antes que el ventilador y salir en marcha moderada.

Estos son los pasos a seguir:

Arranca el motor y espera solo 30 segundos a un minuto para lubricar el aceite, sin tocar la calefacción aún.

Luego, inicia la conducción suave: el motor bajo carga produce calor mucho más veloz que en ralentí estacionario.

- Activa la calefacción una vez en movimiento, con el ventilador en velocidad media.

- Dirige el aire hacia los pies y parabrisas para una distribución uniforme.

- Evita acelerones bruscos, que ayudan al motor a calentar el refrigerante eficientemente.

Afirman que gestionar el flujo de aire marca la diferencia entre un viaje incómodo y uno placentero. Y esto se logra activando la recirculación de aire para reutilizar el interior en calentamiento progresivo, evitando la entrada de aire exterior gélido.



Aunque acotan que se debe cambiar a aire fresco después de unos minutos para prevenir empañamiento en vidrios por humedad acumulada.

Aunque en modelos modernos, el aire acondicionado se activa automáticamente en modo descongelante, deshumidificando el flujo antes de calentarlo y mejorando la visibilidad.

Explican que este método no solo calienta el interior, sino que también prepara el vehículo para condiciones adversas como nieve o hielo.

