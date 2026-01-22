Bancamiga cerró 2025 con un crecimiento histórico en activos y resultados financieros

Suscríbete a nuestros canales

Bancamiga culminó el año 2025 con cifras que consolidan su liderazgo dentro del estrato grande de la banca venezolana. La institución alcanzó un crecimiento anual de 631,12% en su activo total, lo que la posicionó como la segunda entidad con mayor expansión porcentual en su segmento. Este desempeño se sustentó principalmente en la expansión de la cartera de crédito bruta, que registró un incremento anual de 847,03%.

La composición del activo al cierre de diciembre reflejó una concentración destacada en la cartera de crédito, que representó el 39,37% del total. Le siguieron las disponibilidades con 29,67%, las inversiones en títulos valores con 13,00% y el resto de activos con 17,95%.

El crecimiento promedio mensual del activo alcanzó 18,15%, superando los promedios del sistema financiero (16,33%) y del sector privado (17,33%). Estos resultados consolidaron a Bancamiga como la séptima entidad bancaria con mayor volumen de activos en el país, con una cuota de 7,92% en la banca privada y 3,63% en el Sistema Bancario Venezolano.

Captaciones del público: liderazgo en divisas y expansión sostenida

Las captaciones totales de Bancamiga crecieron 445,39% en 2025, ubicando a la institución como la sexta entidad del sistema en esta categoría. El crecimiento promedio mensual de 15,41% superó el 14,90% del Sistema Bancario Venezolano y se mantuvo en línea con el 15,45% del sector privado.

En el segmento de captaciones en moneda extranjera, Bancamiga se consolidó como referente. La institución se ubicó en el Top 3 de la banca privada, con una participación de 15,80% en captaciones del sector y 8,91% en el sistema. Además, cerró diciembre con 59,81% de participación en captaciones en divisas, manteniéndose por sexto mes consecutivo como líder en este rubro.

Este desempeño se apoyó en productos innovadores y en la estrategia de bancarizar a más venezolanos. Con operativos especiales y el Bancamiga Móvil, la institución recorrió el país para acercar sus servicios a comunidades diversas.

Brecha estructural y patrimonio: solidez financiera en ascenso

La brecha estructural de Bancamiga mostró un avance significativo. Pasó de 44,18% en diciembre de 2024 a 50,43% en diciembre de 2025, con un incremento neto de 6,25 puntos porcentuales. Este resultado ubicó a la institución por encima del sistema bancario y del estrato grande en 10,51 y 11,22 puntos porcentuales, respectivamente.

En cuanto al patrimonio, Bancamiga registró un crecimiento anual de 1.344,03%, superando ampliamente al sistema bancario (710,84%) y a la banca privada (858,95%). Este desempeño la posicionó como la quinta institución con mayor nivel patrimonial dentro de la banca privada. La participación de mercado alcanzó 3,23% en el sistema y 6,64% en la banca privada, con alzas de 1,42 y 2,23 puntos porcentuales.

Los ingresos financieros también reflejaron un crecimiento sobresaliente. El saldo de Bancamiga aumentó 1.506,53% en comparación con diciembre de 2024, ubicándose en el Top 5 de la banca privada y Top 6 del sistema. La participación de mercado alcanzó 6,48% en el total del sistema y 10,06% en el sector privado, con incrementos de 2,02 y 2,67 puntos porcentuales frente al año anterior.

Resultado neto: eficiencia y rentabilidad récord

El resultado neto de Bancamiga en 2025 marcó un hito. Mientras el sistema financiero venezolano creció 1.111,3%, la institución alcanzó una variación relativa de 18.963,3%, consolidándose como líder en crecimiento dentro del estrato grande.

La participación de mercado se fortaleció con una cuota de 3,16% en el sistema bancario y 5,81% en la banca privada, con incrementos anuales de 2,95 y 5,14 puntos porcentuales. Además, Bancamiga presentó una rentabilidad sobre patrimonio (ROE) de 88,01% y una rentabilidad sobre activos (ROA) de 16,28%. Estos indicadores reflejan eficiencia operativa y solidez financiera, reafirmando la posición de la institución como una de las más dinámicas y competitivas del país.

Con estos resultados, Bancamiga cerró 2025 como una entidad que combina innovación, crecimiento sostenido y liderazgo en el mercado financiero venezolano. Su estrategia de expansión y bancarización la proyecta como protagonista en el futuro de la banca nacional.

