Un 2025 lleno de compromiso: Bancamiga reafirmó su liderazgo social en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Bancamiga reafirmó su compromiso con el desarrollo sostenible de Venezuela mediante una estrategia de inversión social de alto impacto. La iniciativa se enfocó en innovación, educación y bienestar de comunidades en todo el territorio nacional.

Los programas de desarrollo empresarial, con énfasis en avances tecnológicos, apoyo a la salud e impulso cultural, consolidaron a Bancamiga como referente. José Simón Elarba, presidente de la Junta Directiva, destacó la responsabilidad social empresarial de la institución en el sector bancario venezolano.

“Marcamos pauta con nuestro liderazgo en la banca. Nuestra gestión social trasciende y nos diferencia de otras instituciones financieras”, afirmó.

Emprendimiento e innovación en el compromiso social Bancamiga 2025

Los programas de emprendimiento y desarrollo empresarial beneficiaron a 5.000 personas con espacios de capacitación en tendencias tecnológicas y modelos de negocio exitosos. Bancamiga realizó una conferencia sobre Inteligencia Artificial en la Sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño, con expertos internacionales.

La institución participó en la Semana Global del Emprendimiento y apoyó Technovation Girls Venezuela 2024-2025, con 350 adolescentes creando aplicaciones móviles.

El Fondo Editorial Bancamiga publicó el “Manual para emprendedores: Diez preguntas claves para emprender en Venezuela”, con más de 5.000 descargas digitales. Se organizaron foros presenciales y virtuales para emprendedores y empresarios en Caracas, Valencia, Porlamar y Puerto Ordaz.

Educación y cultura

Bancamiga impulsó el programa “La Imagen y La Palabra”, fortaleciendo la lecto-escritura de 72 estudiantes en Artigas, Antímano y Catia. Capacitó a 76 docentes con “Creando Ideas. Juntos por Venezuela”, aplicando Design Thinking para apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

La promoción de la lectura y las artes se mantuvo con la Fundación por la Lectura MFM y la Feria del Libro del Oeste de Caracas. La institución acompañó a El Sistema en su 50° aniversario, celebrando el programa social y artístico más emblemático del país.

Bienestar social y deporte en el compromiso de Bancamiga

Bancamiga donó equipos médicos al Hospital Dr. Domingo Luciani, incluyendo radiofrecuencia para manejo del dolor y monitores multiparámetros. El voluntariado de Bancamiga brindó atención social y alimentos al Centro de Atención Integral de Niños y Adolescentes (CAINA) en Miranda. La institución respaldó al fútbol femenino mediante la Academia Integral de Fútbol Femenino Capital FC, beneficiando a 130 niñas en su formación integral. La participación en la feria “Venezuela Productiva” del PNUD ratificó el compromiso con sectores estratégicos que impulsan la economía nacional.

Bancamiga cerró 2025 consolidando su rol como actor clave en el desarrollo de una Venezuela solidaria, próspera e innovadora.

CON INFORMACIÓN DE NOTA DE PRENSA.

Visite nuestra sección Servicios

Sigue informa con nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube