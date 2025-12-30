Diez hitos que marcan el crecimiento de Bancamiga en 2025

Suscríbete a nuestros canales

Los avances en productos y servicios consolidan a Bancamiga como una entidad privada sólida e innovadora. Al cierre de 2025, la institución celebra hitos significativos en expansión, modernización tecnológica y seguridad.

1.Soluciones para el sector empresarial

La Tarjeta Empresarial Mastercard se consolidó como una herramienta clave para pequeños, medianos y grandes negocios. Facilita la gestión de gastos y el flujo de caja, ofreciendo beneficios como seguros y el programa Easy Savings Specials, que incluye herramientas de capacitación, planificación y descuentos exclusivos.

2. Dos años recorriendo el país

Bancamiga Móvil celebró su segundo aniversario bancarizando a Venezuela. En 2025, el equipo de Fuerza Móvil recorrió más de 13 estados, logrando la apertura de 19.275 cuentas, la venta de 641 puntos de venta y la integración de 214 nuevos clientes jurídicos.

3. El cliente un millón y 18 años de trayectoria

Un símbolo del crecimiento exponencial de Bancamiga se selló el 20 de marzo, al registrar el hito histórico del cliente un millón. Se trató de un joven de 19 años residente de Guatire, estado Miranda. Este logro coincidió con el décimo octavo aniversario de operatividad de la institución.

4. Vanguardia en seguridad y protección de datos

La aplicación Bancamiga Suite se mantiene a la vanguardia con tecnología NFC para pagos móviles (vía Suiche 7B) y el sistema ID Check, que es un código de verificación para dar seguridad a las compras en línea. Para reforzar este ecosistema, el banco impulsó el primer ciclo de charlas sobre ciberseguridad, educando a los clientes sobre la importancia de acceder siempre a través del dominio oficial https://www.bancamiga.com para prevenir fraudes.

5. Liderazgo en Puntos de Venta (POS)

La institución avanzó hacia la meta de 200.000 puntos de venta en el mercado. Dispositivos como los modelos AMP 8200, AMP 8400, MPOS 2200, Aisino A75 y A80 ofrecen tecnología contactless, gestión de recargas, pago de servicios y conectividad Wi-Fi.

6. Impulso a la bancarización a través de cuentas Kids

La estabilidad de la cartera de clientes se fortaleció mediante operativos especiales de fin de semana, destacando las cuentas Kids promovidas en el Día del Niño y Navidad. En solo 10 sábados, la bancarización alcanzó a 18.821 niños y adolescentes. Además, se sumaron 6.875 cuentas para adultos, de las cuales 4.097 fueron en divisas y 63 en pesos.

7. Tarjeta Gamers

Bancamiga presentó la primera tarjeta para gamers en alianza con Xtreme E-Sport Arena. Este instrumento ofrece beneficios especiales, en el que resaltan los descuentos en inscripciones para competir en espacios de alto rendimiento tecnológico.

8. Innovación inclusiva

Este año, la institución lanzó nuevos diseños de tarjetas con el sistema Touch Card. Estas incorporan hendiduras distintivas (redonda para débito, angular para crédito y triangular para prepago) que permiten la identificación táctil para personas con discapacidad visual. La Tarjeta de Débito Bancamiga ofrece tecnología NFC, que facilita las compras internacionales y permite la suscripción a servicios de streaming.

9. Digitalización del pasaje con Movi

La innovación llegó al transporte público con el lanzamiento de Movi by Bancamiga. Esta aplicación facilita el cobro y pago del pasaje urbano mediante el escaneo de códigos QR, optimizando la interacción entre conductores y pasajeros de forma digital.

10. Expansión de la red de agencias

Bancamiga inauguró este 29 de diciembre su agencia número 51, marcando su llegada al estado Yaracuy. Asimismo, la sede de Lido evolucionó de taquilla externa a agencia, y se concretó el traslado de la sede La Rinconada hacia el Centro Comercial Los Próceres, en Caracas.

Este 2025 ha sido un año de transformación profunda para Bancamiga, donde la innovación tecnológica y el compromiso social se han unido para redefinir la experiencia financiera en Venezuela.

