Copa Bancamiga 2025: Tiburones conquista su tercer título consecutivo

La Copa Bancamiga 2025 se convirtió en mucho más que un partido de béisbol. El evento ofreció una experiencia completa para los fanáticos, combinando deporte, emoción y activaciones de marca. Ariel Martínez, presidente ejecutivo de Bancamiga, realizó el primer lanzamiento y entregó el trofeo de 54 centímetros al coach Ángel Bravo, consolidando la alianza entre la banca y el deporte.

Ramón Delfino interpretó el Himno Nacional al inicio del encuentro, generando un momento emotivo que unió a todos los presentes. La atmósfera se cargó de entusiasmo desde el primer inning, marcando el inicio de una noche inolvidable.

Copa Bancamiga 2025: activaciones que conectaron con la afición

Durante el tercer y quinto inning, Bancamiga organizó dinámicas especiales que elevaron la energía en las gradas. El lanzamiento de franelas provocó interacción directa con el público, mientras los aplaudidores amplificaron la pasión en cada jugada.

El Bancamiga Móvil ofreció servicios financieros en tiempo real. Los asistentes pudieron abrir cuentas en bolívares y divisas, además de retirar su Tarjeta de Débito Bancamiga. Esta iniciativa acercó la banca a la comunidad, reforzando el compromiso de la institución con el país.

La marca logró posicionarse como protagonista del evento, generando una conexión emocional con los fanáticos y fortaleciendo su presencia en el ámbito deportivo.

Una celebración que une a Venezuela

La victoria de los Tiburones de La Guaira por tercera vez consecutiva reafirma su liderazgo en el béisbol nacional. El marcador de 10 carreras por 6 frente al equipo capitalino selló una jornada histórica para el deporte venezolano.

Además, la Copa Bancamiga 2025 demostró que el béisbol puede unir a toda una nación. Familias completas asistieron al encuentro, vivieron la emoción del juego y participaron en las activaciones diseñadas especialmente para ellos.

Este evento se consolida como un referente en el calendario deportivo del país. Bancamiga continúa apostando por el desarrollo del béisbol, ofreciendo espacios donde la pasión y la innovación se encuentran.

