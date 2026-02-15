Revolución aérea en Milán-Cortina: los drones transforman la experiencia olímpica

Suscríbete a nuestros canales

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 no solo serán recordados por las hazañas deportivas, sino por el zumbido de la tecnología que está cambiando la forma de ver el deporte. El Comité Olímpico Internacional (COI), a través de Olympic Broadcasting Services (OBS), ha desplegado una flota de 25 drones para capturar imágenes inéditas en disciplinas de alta velocidad como el bobsleigh, el skeleton y el esquí alpino.

De estos dispositivos, 15 son unidades FPV (vista subjetiva) diseñadas a medida para perseguir a los competidores a escasos metros de distancia. Esta tecnología permite que el público experimente el descenso casi con la misma intensidad que el atleta, girando y frenando a 140 kilómetros por hora en una experiencia de "vértigo puro".

Detrás de estas cámaras voladoras se encuentran equipos de especialistas liderados por figuras como Ralph "Shaggy" Hogenbirk, campeón mundial de drones. Hogenbirk, conocido por haber construido drones capaces de seguir a monoplazas de Fórmula 1 a 350 km/h, opera ahora en los estrechos circuitos de hielo.

Los drones actuales representan un avance masivo respecto a los modelos de hace una década. Mientras que en el pasado pesaban cerca de 10 kilos, las unidades actuales, como las desarrolladas por Dutch Drone Gods, pesan apenas 243 gramos —similar a un iPhone— y cuentan con hélices protegidas para garantizar la seguridad.

El camino hacia esta madurez tecnológica no ha estado exento de obstáculos. Tras un incidente en 2015, donde un dron estuvo a punto de impactar al esquiador Marcel Hirscher, la Federación Internacional de Esquí (FIS) prohibió su uso durante años. Sin embargo, los nuevos protocolos y la ligereza de los aparatos actuales han permitido levantar el veto.

A pesar de que algunos espectadores han comparado el ruido de los motores con las vuvuzelas de Sudáfrica 2010, los protagonistas del evento respaldan la innovación. Figuras como el triple campeón olímpico de luge, Felix Loch, aseguran que los deportistas ni siquiera notan la presencia del dron, destacando que las imágenes obtenidas son "realmente buenas" y aportan un valor añadido único a la competición.

Tras el éxito en Milán-Cortina, el COI ya mira hacia Los Ángeles 2028, donde se espera que estos dispositivos se integren en pruebas de atletismo o gimnasia, consolidando una puerta al futuro que ya no se cerrará.

