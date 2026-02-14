Autoridades habilitan 12 playas en el Zulia para el asueto de Carnaval: estas son

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades ambientales del estado Zulia confirmaron que 12 playas de la cuenca del Lago de Maracaibo se encuentran en condiciones aptas para el disfrute durante el asueto de Carnaval 2026.

La evaluación estuvo a cargo del Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo (Iclam), que inspeccionó un total de 21 balnearios en 12 municipios de la región.

Para emitir la certificación, el equipo técnico realizó muestreos iniciados el 26 de enero de 2026 y tomó en cuenta varios factores establecidos en la normativa vigente, así lo notificó Diario Panorama.

Playas aptas en la subregión Guajira y municipios insulares

En el municipio Guajira fue habilitada la playa Caimare Chico como apta para el disfrute turístico. Mientras tanto, en el municipio Insular Almirante Padilla se certificaron tres balnearios:

San Carlos

Cachito

La Almeja

Balnearios aprobados en Mara y la Costa Oriental

En el municipio Mara se declararon aptas tres playas adicionales:

San Remo

Las Mercedes

Bonita

Por su parte, en la Costa Oriental del Lago fueron certificadas:

Ancón de Iturre (Miranda)

Isla de Providencia (Santa Rita)

El Rosario (Santa Rita)

Cabimas (Cabimas)

Los Pocitos (Simón Bolívar)



