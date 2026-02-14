Justicia en Minneapolis: retiran cargos a venezolanos y abren investigación tras descubrir que agentes de ICE cometieron perjurio

Suscríbete a nuestros canales

Lo que comenzó el 14 de enero como una acusación de "intento de asesinato" contra agentes federales, se ha transformado hoy, 14 de febrero de 2026, en una investigación criminal por perjurio (mentir bajo juramento) contra los propios oficiales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La fiscalía federal del Distrito de Minnesota retiró formalmente todos los cargos contra los venezolanos Alfredo Alejandro Aljorna y Julio César Sosa-Celis, admitiendo que las pruebas de video contradicen totalmente la versión de los agentes.

El video que cambió la historia

La narrativa inicial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguraba que los agentes fueron "emboscados" con palas de nieve y escobas.

Sin embargo, el director de ICE, Todd Lyons, confirmó que:

Testimonio falso: dos agentes habrían dado declaraciones falsas bajo juramento sobre el tiroteo.

El estado de Minnesota mantiene abierta su propia investigación penal, independiente de la federal, lo que podría llevar a cargos estatales contra los agentes.

Por otra parte, aunque los cargos penales por agresión fueron retirados, el estatus migratorio de Aljorna y Sosa-Celis sigue siendo incierto.

Sin embargo, al ser víctimas de una posible conducta delictiva por parte de agentes federales, podrían ser elegibles para ciertos tipos de protección legal o visas de testigos (como la Visa U, dependiendo de la evolución del caso).

Cronología de una acusación desmoronada

14 de enero: agentes de ICE intentan una parada de tráfico. Aljorna huye a su domicilio. En el forcejeo, un agente dispara a Sosa-Celis.

+ El "testigo desaparecido": existe una denuncia sobre un tercer venezolano, Gabriel Hernández Ledezma, quien fue arrestado el mismo día y enviado de inmediato a Texas. Sus abogados alegan que fue una táctica para evitar que testificara contra ICE. Su liberación está siendo solicitada por vía judicial.

¿Qué hacer si te enfrentas a una situación similar?

Este caso deja lecciones fundamentales sobre cómo protegerse ante operativos federales en 2026:

La importancia de grabar: el video fue la pieza clave. Si usted o un vecino presencian un operativo, grabar desde una distancia segura es un derecho protegido y puede ser la única prueba de su inocencia. No declarar sin abogado: los acusados negaron las agresiones desde el primer día, permitiendo que sus abogados buscaran pruebas externas. No acepte culpabilidad bajo presión. Derechos en el hogar: los abogados del caso denunciaron que el agente disparó "a través de una puerta cerrada". Recuerde que para entrar a una propiedad privada, los agentes de ICE necesitan una orden judicial firmada por un juez (no solo una orden administrativa de deportación).

