Terminal de pasajeros fija requisitos clave para viajar en días feriados: detalles

El Terminal de Pasajeros de Maracaibo recordó a los usuarios las normas y beneficios vigentes para quienes planean trasladarse durante los días feriados.

La medida busca organizar el flujo de viajeros y evitar retrasos en temporadas donde aumenta considerablemente la demanda de boletos hacia distintos destinos nacionales.

Las autoridades instaron a los pasajeros a informarse previamente sobre tarifas, documentación y pagos obligatorios, a fin de garantizar un proceso más ágil al momento de abordar las unidades de transporte.

Beneficios tarifarios por edad

Niños menores de 7 años no cancelan pasaje bajo las condiciones establecidas por las líneas de transporte.

Adultos mayores cuentan con descuento del 50% en el boleto. Mujeres a partir de 55 años. Hombres desde los 60 años.



Documento obligatorio para viajar

Para desplazamientos dentro del territorio nacional, el único requisito de identificación aceptado es la cédula de identidad. No se admiten otros documentos como sustituto para viajes internos.

Se recomienda presentar el documento en buen estado y con datos legibles, ya que es indispensable tanto para la compra como para la verificación del pasaje al momento de abordar.

Pago de tasa de salida

Otro aspecto fundamental es la cancelación de la tasa de salida, trámite que debe realizarse exclusivamente en las taquillas autorizadas del terminal.

Información sobre rutas desde Maracaibo

El terminal indicó que ofrece detalles de horarios y precios únicamente para los trayectos que parten desde Maracaibo hacia otros destinos del país. Por ello, se recomienda consultar directamente en las taquillas oficiales o canales informativos disponibles.

