Lo lanzaron de un edificio tras discusión familiar: detienen a dos mujeres implicadas

Comisiones del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), informaron que un hombre resultó gravemente herido tras ser lanzado desde el segundo piso de un edificio.

Por este hecho, las autoridades detuvieron a dos hermanas identificadas como María y Marian García, de 24 y 27 años, quienes presuntamente participaron en el delito.

El incidente ocurrió en medio de una violenta disputa por problemas de convivencia familiar, en la zona de Fetra Zulia, ubicado en el sector Los Haticos de Maracaibo.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con el reporte oficial, la víctima sostenía una fuerte discusión con su concubina y sus cuñados. En un momento de tensión, el cuñado del hombre lo empujó al vacío y posteriormente huyó del lugar a bordo de una motocicleta con rumbo desconocido, dejando al herido tendido en el pavimento.

Auxilio y traslado de emergencia

Al sitio se presentaron comisiones del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) y efectivos del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo.

Los uniformados estabilizaron al ciudadano y lo trasladaron de urgencia hasta la emergencia del hospital General del Sur (Dr. Pedro Iturbe), donde permanece recluido bajo estricta observación médica debido a las lesiones sufridas por la caída.

Detenciones y búsqueda del agresor

Ambas mujeres fueron trasladadas al Centro de Coordinación Policial Maracaibo Sur y quedaron a disposición de la Fiscalía 9 del Ministerio Público.

Mientras tanto, los cuerpos policiales mantienen un operativo de rastreo para dar con el paradero del tercer implicado, quien ya está plenamente identificado y es señalado como el autor material de haber empujado a la víctima.

