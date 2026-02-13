Violencia en Miami-Dade: anciano de casi 100 años enfrenta cargos por ataque con cuchillo

Suscríbete a nuestros canales

Un suceso inusual conmociona a la comunidad del suroeste de Miami tras un altercado violento dentro de una vivienda privada. Los agentes de seguridad acudieron al sitio para controlar una situación que dejó a una mujer con heridas de gravedad.

El personal médico brindó los primeros auxilios a la afectada en la escena antes de su traslado inmediato a un centro hospitalario. Los vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar los ruidos del forcejeo físico entre los involucrados.

La investigación preliminar apunta a una disputa doméstica que escaló rápidamente hacia el uso de armas blancas en el domicilio. Los peritos recolectaron evidencia física en los alrededores del edificio para sustentar las acusaciones formales contra el presunto agresor.

Un hombre de 98 años arrestado por presuntamente apuñalar a su cuidadora en Miami comparecerá ante la corte de fianzas. Juan Pérez, quien cumplirá 99 años este mes, enfrenta un cargo de agresión agravada con arma mortal, según los registros de la cárcel de Miami-Dade.

¿Cómo ocurrió el incidente en Miami?

La policía de Miami localizó tres cuchillos de cocina ocultos entre los arbustos frente al edificio de la cuadra 200 de Southwest 18th Court. La víctima relató que Pérez la pinchó primero en la espalda y luego la hirió en el antebrazo izquierdo durante la agresión.

La mujer ayudaba a su suegra en el domicilio cuando comenzó el ataque, según detalla el informe oficial del arresto. Un vecino intervino de manera oportuna en el forcejeo y llamó al número de emergencias para solicitar ayuda policial inmediata.

Pérez admitió a los investigadores que sostuvo una discusión verbal previa con la mujer antes de iniciar el ataque con el arma. El detenido alegó que ella lo agarró primero, hecho que desencadenó su violenta reacción dentro del apartamento familiar.

¿Qué relación existía entre el arrestado y la cuidadora?

El reporte policial resalta que el agresor y la víctima mantienen un vínculo como familiares políticos desde hace aproximadamente 42 años. Esta cercanía de décadas terminó en tragedia cuando la mujer fue trasladada al Hospital Mercy debido a que sangraba mucho.

La víctima permanece bajo observación médica mientras las autoridades procesan las declaraciones de los testigos presenciales en el lugar del crimen. La avanzada edad del sospechoso añade una complejidad inusual al proceso legal que se desarrolla en el condado.

Juan Pérez ingresó en el centro correccional el pasado jueves tras ser detenido por las unidades de patrulla que respondieron al llamado. El sistema judicial evaluará su estado de salud y su capacidad para enfrentar los cargos criminales durante la audiencia programada.

¿Cuál es el estado legal del hombre de 98 años arrestado en Miami?

El cargo de agresión agravada con un arma mortal conlleva penas severas independientemente de la edad del individuo procesado en Florida. La fiscalía analiza los detalles del forcejeo para determinar si existieron agravantes adicionales durante el desarrollo del suceso violento.

Se espera que el juez de fianzas tome una decisión sobre su permanencia en custodia durante la tarde de este viernes en la corte. El caso genera un debate sobre el cuidado de personas centenarias y los riesgos de violencia en el entorno doméstico.

Mientras tanto, la cuidadora se recupera de las lesiones sufridas en el antebrazo y la espalda tras el traumático episodio vivido. La comunidad de Miami-Dade sigue atenta a la resolución de este caso que involucra a uno de los detenidos más longevos del estado.

