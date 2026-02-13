Brote de moquillo en el país: autoridades instan a vacunar perros de inmediato

Suscríbete a nuestros canales

Especialistas del Colegio de Médicos Veterinarios de Anzoátegui encendieron las alarmas ante el incremento de enfermedades virales en perros en distintas regiones del país.

El aumento de casos de moquillo canino (distemper) y parvovirus preocupa al gremio, debido a la rapidez con la que estas patologías pueden deteriorar la salud de las mascotas.

Por ende, los profesionales advierten que la situación requiere atención inmediata por parte de los dueños.

Estados con mayor número de casos

Los veterinarios Rosana Sánchez y Rafael Gamboa señalaron que el repunte de contagios se ha registrado principalmente en los estados Bolívar, Nueva Esparta, Táchira y Anzoátegui.

Uno de los elementos más alarmantes del brote es la detección de una cepa con manifestaciones neurológicas severas.

Según los expertos, esta variante provoca síntomas intensos que comprometen rápidamente la salud del animal. Entre las señales clínicas más frecuentes destacan convulsiones, fiebre alta persistente, afecciones respiratorias y secreciones oculares abundantes.

La agresividad de esta cepa aumenta el riesgo de complicaciones graves, especialmente en perros jóvenes o con esquemas de vacunación incompletos.

Cómo ocurre el contagio de moquillo en perros

El moquillo se transmite con facilidad entre perros mediante contacto directo con animales infectados. También puede propagarse cuando una mascota sana entra en contacto con fluidos o desechos contaminados en parques, aceras o espacios públicos.

Los especialistas destacaron que muchos propietarios sacan a pasear a sus mascotas sin haber completado el esquema de inmunización. Esta práctica incrementa la probabilidad de contagio, ya que el virus puede permanecer en el ambiente y afectar a perros vulnerables.

Recomendaciones clave para proteger a las mascotas

Ante el brote de moquillo en el país, las autoridades veterinarias insisten en la importancia de actuar con rapidez. No existe un tratamiento específico que elimine el virus una vez que el perro se contagia, por lo que la prevención resulta fundamental.

Consejos para los dueños:

Verificar que el esquema de vacunación esté completo

Evitar el contacto con perros enfermos

Reducir paseos en zonas de alto riesgo

Acudir al veterinario ante cualquier síntoma sospechoso

